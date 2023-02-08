中國也曾擊落美國氣球？中駐法大使：我們都是低調處理，沒有炒作

美軍擊落中國氣球後中美關係持續引發全球關注。2月6日，中國駐法國大使盧沙野接受法國LCI電視台《觀天下》節目直播專訪時稱，過去美國「氣象飛艇」也曾飛越中國領空，他指出，「我們每次都低調處理，沒有炒作」，盧沙野表示，美國在這件事上誇大其詞了。



盧沙野在節目上引用內地社群媒體的說法稱，中國過去曾擊落過動機可疑的飛越中國領空的美國氣球。但盧沙野隨後也強調自己並非該領域的專家，「這是社群媒體上的說法，我沒有確鑿證據。」



盧沙野指出，中美間這幾年發生的事情降低了兩國的互信。但該飛艇確實是氣象飛艇，而非間諜氣球，美國在這件事上誇大其詞了。

盧沙野進一步指出，這很常見。這種事情經常會發生，美國也一樣。經常會看到美國的間諜氣球，或者用於其他用途的氣球。

法國LCI電視台《觀天下》影片截圖。

盧沙野強調，此次事件中，中國政府收到美方通報後立即開展了調查。查實該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研，中方也對飛艇因不可抗力誤入美國向美方表達了遺憾。

盧沙野分析，自己感覺起初美方是接受了中方解釋的，因為五角大樓也表示該飛艇不會對美國造成地面軍事和人員威脅。他們要求中方儘快讓該飛艇離開美國空域。然而令人不解的是，美方一方面敦促中國讓飛艇離開，另一方面卻在第二天將其擊落，而該飛艇當時已經快要離開美國了。

盧沙野批評，美方此前說過不打算擊落。但他們卻說一套做一套。儘管飛艇已經離開了美洲大陸。他進一步分析，這類飛艇並非高科技產品，僅僅是用於氣象研究或飛行試驗。氣象飛艇並不是科技含量很高的東西，沒辦法非常精確地操控。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

節目主持人則進一步追問，如果發生類似事件，中國是否也會採取與美方類似動作，將其擊落時，盧沙野則表示，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」

不過，盧沙野又立刻解釋自己並非該領域的專家。他指出，中國社群媒體上出現了一些報導和討論，據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況。他進一步回應稱。在氣球的動機非常可疑的情況下，中國是擊落過的，「當然這是社群媒體上的說法，我沒有確鑿證據。」

盧沙野指出，真正令人震驚的並不是美國擊落了飛艇，而是在於美方已經對中方的解釋表示理解，並似乎表示不會擊落飛艇，但最終卻還是將其擊落了，盧沙野表示，自己認為美國應該把碎片還給中國，「因為它們是中國的財產」，他更說，「如果美國不願意歸還，那是他們的事。這表明他們不誠實。」

美國海軍首次展示殘骸相：

2月6日，盧沙野大使接受法國LCI電視台《觀天下》欄目直播專訪時除回應中國無人飛艇、也對台灣問題、烏克蘭危機、中俄關係等熱點問題接受記者採訪。

針對美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）曾表示，中國軍隊已經為2027年「入侵」台灣做好準備，並稱「入侵」並不一定會發生在2027年之前，盧沙野則回應稱，不存在所謂「入侵」，因為台灣是中國的一部分。他指出，統一沒有明確的時間表，「但我們一定會採取一切手段完成祖國統一大業。」

盧沙野進一步指出，所有選項都在桌面上。「當然，和平統一是首選，但如果行不通，我們也不放棄採取非和平手段。」

盧沙野2019年由正廳級駐加大使，升任為副部級駐法國大使。（資料圖片）

盧沙野近年發言備獲關注，被封為「戰狼大使」。2021年6月15日，在接受法國《言論報》（l'Opinion）專訪時，他就曾表示，污蔑中國外交是「戰狼外交」的人是懦夫。「西方習慣攻擊指責別人，從未為此付出過代價或遭到反擊。但這次中國反擊了，他們就覺得被侵犯了……他們不想讓中國和中國外交官發聲。」

他又強調，「戰狼」在中國是個褒義詞，指的是為國而戰的勇士。「既然有如此多的攻擊中國的『瘋狗』，我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路。」有關言論引發各種熱議。