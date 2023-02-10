廣西原縣委書記遭綁架勒索3千萬　傳綁匪拿1千萬脫逃　警懸賞10萬

日前，廣西藤縣富榮村的村民陳克政遭警方通緝，懸賞金高達10萬元（人民幣，下同）。內媒指出，1月9日陳克政和同夥涉嫌綁架藤縣原縣委書記，現任梧州市供銷合作社聯合社黨組書記、理事會主任的黃東明，



1月12日下午，黃東明被衝進屋內的公安民警解救出來，但陳克政順利逃脫，警方正全力追捕。據消息人士透露，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元，黃東明家屬在支付了1000萬元贖金後，綁匪未放人，家屬報警。不過該說法尚未得到官方證實。



+ 1

根據警方通報，綁架案發生在2023年1月9日，案發地為梧州市市內。黃東明遭遇劫持後，被帶到藤縣新慶鎮富榮村，非法拘禁在陳克政弟弟陳松家裡，由另外兩人看守。陳克政和弟弟家相鄰，位於村莊上方比較偏僻的山腰間。

目擊救援經過的村民稱，1月12日下午，黃東明被衝入屋的公安民警解救出來。村民憶述救人情況，指當時民警在陳松家的客廳和客廳旁的臥室搜查，很快在客廳，發現一名男子，迅速將其制伏，後警方又在客廳的一間臥室制服另一名男子。

該村民表示：「兩個綁匪不是我們村裡人，我不認識。警察衝進去後，他們沒有拒捕。」制伏兩人後，民警到小客廳左邊的臥室，發現床上坐著一名男子，手上戴了手銬。村民形容「人質」面容憔悴、但沒想起他是藤縣原縣委書記黃東明。

民警從一名犯罪嫌疑人身上拿到鑰匙，幫被綁架的男子解開手銬。村民表示，「我看到那個人質用手抹眼淚。民警在一邊安慰他：沒事了，現在好了。」

村民表示，「他（黃東明）可能是餓得沒力氣了。」，黃東明在民警的攙扶下離開，2名犯罪嫌疑人和人質被帶離現場後，陸續趕來的偵查民警和技術人員對現場進行搜證。

被害人黃東明2月10日向傳媒表示，遭遇綁架一事，他不願再提。為偵辦此案，梧州市公安局成立了「1.11」專案組，目前已有多名犯罪嫌疑人被控制。

內媒指出，黃東明被綁架的案發地位於梧州市市內，而他獲救的地方，是在他工作多年的藤縣。黃東明的工作履歷顯示，2010年起，他在藤縣擔任了6年縣長、5年縣委書記，直到2021年7月調離藤縣。

藤縣公職人員透露，黃東明卸任縣委書記時，曾在當地引發頗多議論。卸任縣委書記後的黃東明，2021年9月宣布新職務是梧州市供銷合作社聯合社黨組書記、理事會主任。