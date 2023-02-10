杭州公司招聘凶宅試睡員月薪最高6.5萬？網民：給我多少都不去

內媒《鳳凰周刊》報道，近日，杭州一公司開設崗位招聘凶宅試睡員，日薪2000元（人民幣，下同），月薪6萬到6.5萬不等，後經證實為憑空捏造的虛假信息，當地相關部門提醒，此類以高薪作為噱頭的招聘多為騙局，市民需謹防詐騙。



據悉，該凶宅試睡員的工作內容包括：1.凌晨去衛生間、各室屋頂與門後、地下室與陽台、走廊上下查看有無異常；2.記錄各時段異常情況並總結；3.標記重點危險地區；4.記錄身體有沒有異常狀況等。不少網友表示：「給我多少錢都不敢去」。

2月9日下午，杭州政務直通車「錢塘發布」在微博表示：「近日，我區一人力資源公司發布『凶宅試睡員2000一天』信息，引發關注。經調查，該內容為公司員工憑空捏造，系虛假內容，有關部門將對涉事單位和個人依法作出處理。」亦有多地警方提示，此類招聘多為騙局，一旦應聘就可能陷入連環詐騙陷阱，提醒市民注意防範。

現實中當凶宅試睡員，是什麼體驗？

2021年12月，《深圳新聞網》發布文章「我在『凶宅』當試睡員：硬性條件膽子大，熟手一晚能掙兩千」，介紹現實中凶宅試睡員的工作日常。

2021年11月9日上午10點，蘇州某凶宅試睡直播開啟，法官和試睡員一起來到該處房屋，截至當日18點，已超過4萬人觀看。《深圳新聞網》記者以客戶身份，聯繫了相關從業者。對方稱：「幹這行都是分鐘收錢，有些熟手，一晚上能賺2000元。」

現實中，的確有凶宅試睡員這一職業的存在。（視覺中國）

該從業人員同時表示，自己進入該行業是熟人介紹，平日諮詢的客戶大都因為所住房屋以前「出過事」，而成為凶宅試睡員的人一部分需要興趣，一部分需要膽大。

此外，部分地產公司也會提供凶宅試睡服務，進行團隊運營。有相關地產從業人員表示：「專業地產團隊，可全程直播，給出最專業地產分析數據以及用戶體驗。」對方同時表示，相比出售房產，試睡員更多是通過提供服務來引流。

網民點睇：

所以真是凶宅啊，不害命只謀財。

凶宅試睡員是確實存在的，但能不能保證每天有業務甚至公司化運營就不一定了。

有網友科普了，是新型詐騙。

任何宣稱高薪的工作都需要警惕。

好慘，去睡凶宅還要被騙錢。

