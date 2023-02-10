內地狗仔爆迪麗熱巴懷孕　孩子的爸是他？粉絲急澄清：照片去年拍

內地女星迪麗熱巴主演《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等劇擁有高人氣，最近卻頻傳7個月沒有進組拍新劇、沒去巴黎時裝周等，更被內地狗仔爆料懷孕。



她與黃景瑜的戀愛緋聞再度被挖出，更有狗仔轉發黃景瑜發文祝賀「恭喜升級成功小哥哥」，「迪麗熱巴、黃景瑜」熱搜詞從9日到10日持續在榜上。



微博博主「吃瓜少女張小寒」此前曾多次成功爆料，9日也發文稱：「女頂流一直不進組，其實粉絲內心慌得一p吧。」

狗仔「陽陽」則是分享迪麗熱巴去年（2022年）12月17日從北京飛上海的機場照，當時女方身穿駝色毛大衣，因大衣較厚實看起來不若平時纖細，該狗仔更配文，寫道「大概算一下，應該還屬兔，10月左右」。

同日狗仔再貼出黃景瑜11月30日慶生文：「升級成功！謝謝大家陪伴！我乾一個」，並tag對方稱「恭喜升級成功！小哥哥」在傳言四起的時候，引人聯想。

不過不少迪麗熱巴的粉絲強調機場照片是12月所拍，「不是現在的照片」，更稱這類傳聞隔一段時間就傳一次，「沒有證據和圖片，不能憑空造謠」，但亦有粉絲呼籲迪麗熱巴趕緊澄清和告造謠的網民。

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