被指醜化女性、歌頌濫殺無辜　網民籲《水滸》從教科書清除

浙江省教育廳近日接獲網民投訴，建議將四大名著之一的《水滸傳》相關內容，從中小學課文及課外讀物中清除，因內容污衊醜化女性還無原則歌頌濫殺無辜。而相關部門就回應指，《水滸傳》是一部非常接地氣、最能反應現實與人性的文學作品。



1988年版電視劇《水滸傳》中的宋江。（網易）

據《澎湃新聞》報道，發起投訴的網民認為《水滸傳》是「毒小說」，他讀中小學時就是通過教科書中的《水滸傳》課文而閱讀原書的。他認為，《水滸傳》惡毒污衊醜化女性、情節極其不合邏輯，包括108人的大多數完全沒有上樑山的邏輯，就是作者大筆硬勾進去的。

該網民又指，《水滸傳》還無原則歌頌濫殺無辜，毀滅人類三觀（世界觀、價值觀、人生觀）的程度刷新下限；作者心理極其陰暗變態，對武松、李逵、宋江這些人渣安排善終，古代把它列入禁書是有道理的。

該網民還說，《武松打虎》等課文確實好，但原書中武松、晁蓋之流卻是徹頭徹尾的人渣。文筆好的小說多的是，不需要從「毒小說」中找課文素材，更要禁止任何學校向學生推薦《水滸傳》做課外讀物。

對於投訴，浙江省教育廳教研室回應，自古就有「少不讀《水滸》，老不讀《三國》」的說法，著名學者劉再復也認為《水滸》「蘊含著毒氣和血腥氣」，可見上述網民的顧慮與擔憂是有一定道理的。

浙江省教育廳教研室指，《水滸傳》是中國史上首部用白話文寫成的長篇小說，開創了白話章回體的先河，即便是劉再復也不否認《水滸傳》是有才藝、有藝術魅力的大才子書，可以說《水滸傳》是一部非常接地氣、最能反應現實與人性的文學作品，書中很多創新之處，被後世文學爭相模仿。

浙江省教育廳教研室續指，《水滸傳》價值取向與現代文明不合拍是不可迴避的問題，但目前並沒有證據表明，閱讀《水滸傳》會導致當代青少年誤入暴力犯罪深淵，不能因暴力等元素而因噎廢食，應該讓學生理解中國古典小說中的「精華」和「糟粕」，要以理性的態度來解讀它，通過解讀，實現解「毒」。

浙江省教育廳研究室稱，《水滸傳》展現了一個從多樣的世界，豐富且深刻的內核，是《水滸傳》被列入名著的理由，也是值得中小學生一讀再讀的根本原因。所以重要的不在於讀了什麼書，而在於怎樣把每本書讀好，在經典書籍（包括《水滸傳》）中吸取精華。