江西漢掐死情人仍照常外出打麻雀　伴屍吃飯看《水滸傳》到天光

江西上饒人俞健前年在廣東江門犯下一宗命案，他在殺死情人後，將屍體放置在情人的寓所。之後幾天，他數次外出打麻雀，期間還返回寓所，伴屍吃飯休息，坐在大廳看《水滸傳》到天亮。 一審時江門中院以故意殺人罪判處俞健無期徒刑，但他不服上訴。廣東高院今年5月底二審此案，裁定駁回上訴，維持原判。

據內媒報道，命案發生在2018年12月4日，48歲男子俞健前往情人徐某英位於江門會城的家中吃午飯。當日下午2時左右，徐某英在床上休息，醒後與俞健發生爭吵，俞健用手掐住徐某英頸部，致對方窒息死亡。

江西男子俞健用手掐住情人徐某英頸部，致對方窒息死亡。（資料圖片／視覺中國）

案發兩日後，徐某英的兒子潘某某多次打電話給母親，而俞健前兩次接電話時均謊稱徐某英暫時接不了電話。直到第三次被潘某某識破，俞健才告訴他，徐某英因病死亡。潘某某聞訊趕回家中，發現房間有臭味傳出，而徐某英臉色發黑、腫脹，鼻子和嘴唇周圍有血跡，明顯死因蹊蹺。潘某某懷疑是俞健殺人，二人一起前往公安機關報案。

公安機關隨後立案偵查並傳喚俞健，經訊問後俞健如實供述了殺害徐某英的事實。據俞健供述，他與徐某英相識於2018年國慶前後，後進入熱戀期，熱戀期間曾多次發生性關係。同年11月2日晚，他得知徐某英與前男友約會，心生不滿。11月底，徐某英要求俞健將工資交由她保管，俞健拒絕並反過來向徐某英提出借錢2萬元（人民幣．下同）的請求。徐某英認為俞健是騙財騙色，隨後提出分手。

俞健供述稱，案發當日他掐死徐某英後，心虛的他將床頭的毛巾蓋在了徐某英臉上，並用一本200多頁的《水滸傳》壓在毛巾上面：

半分鐘後，我將書和毛巾移開，又在徐某英的胸口處連續按了七八下，但是徐某英已無反應。我知道事情鬧大了，便將床上的綠色被子蓋在了徐某英的胸前，返回客廳抽煙。18時許，我再進入徐某英房間後，發現徐某英完全沒有了呼吸心跳，已經死亡。我將中午的剩飯吃掉後在客廳休息。19時許，我出門前往人民會堂的麻雀館打牌至23時許返回徐某英家中。 俞健口供

俞健犯下命案後，竟照常外出打麻雀。（資料圖片／視覺中國）

之後，俞健在徐某英家中待至翌日7時許離開。中午11時許，他再次進入徐某英家中，吃飯休息後，於中午12時許再次離開徐某英家，步行至會城人民會堂打麻將。17時許，他再次進入徐某英家中，吃飯休息後，於19時許再次離開並步行至會城人民會堂打麻將。

當日23時許，俞健再次返回徐某英家中。他說，「因為聞到房間有臭味，我把臥室空調打開，溫度調到23度，之後坐在大廳看《水滸傳》到天亮。6日約13時許，徐某英的大兒子給我打電話……」

俞健在殺死情人後，曾在其寓所內看《水滸傳》到天亮。（資料圖片）

江門中院一審認為，俞健故意殺人，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。其到案後如實供述犯罪事實，屬於坦白，依法可以從輕處罰。其故意殺人行為還應當賠償附帶民事訴訟原告人（即死者家屬）直接物質損失5.3萬餘元，故判決俞健犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

俞健和附帶民事訴訟原告人上訴後，廣東高院二審認為，原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，附帶民事判決金額計算符合法律規定，裁定駁回上訴，維持原判。

（羊城晚報）