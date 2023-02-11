中國有沒有打下過美國的間諜氣球？

在中國官方持續批評美軍擊落飄過美國上空的「流浪氣球」是過度反應之際，中國社交媒體上近日卻回顧起中國軍隊在上世紀70年代擊落美國間諜氣球的英雄事蹟，流傳之廣，連遠在法國的外交官都承認有所耳聞。



根據中國駐法國大使館官網發佈的文字實錄，中國駐法大使盧沙野星期一（2月6日）接受法國LCI電視臺《觀天下》欄目直播專訪時，被問及如果有美國飛艇進入中國領空，中國會如何處理時說，這種情況已經發生了幾次，但每次中國都是低調處理，沒有炒作。

中國駐法大使盧沙野接受法國媒體專訪時說，他看到社交媒體上有關於中國曾擊落過美軍的高空氣球的說法，但沒有確鑿證據。（法國LCI電視台《觀天下》影片截圖。）

不過，當面對追問確認時，盧沙野卻話鋒一轉，表示自己「並非該領域的專家」，只是在此次氣球事件發生後，看到了中國社交媒體上出現的一些報導和討論，「據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況」。

當訪員問盧沙野 ：「如果是間諜氣球，你們（中國）會怎麼做？」的時候，盧沙野說，在動機非常可疑的情況下，中國有擊落過間諜氣球，但隨後又再撇清關係道：「當然這是社交媒體上的說法，我沒有確鑿證據。」

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

作為一名大使，盧沙野似乎不可能不知道中國到底有沒有擊落過美國的間諜氣球，問題恐怕在於他要不要說，或有沒有獲得授權說而已。他的表述只讓人更加好奇，社交媒體上流傳的，又究竟是什麼樣的傳奇故事？

語焉不詳的擊落記錄

誠如盧沙野所說，中國過去的確對可能進入境內的美國高空氣球處理得十分低調，在官方媒體上並沒有搜索到有關的報導，而盧沙野也沒有給出他所看到的說法的更多細節。

不過，中華戰略學會資深研究員張競在給《聯合早報》的撰文中，提到了在1974年5月，解放軍曾派機擊落美軍偵察氣球，並將執行任務的飛行員視為英雄一事。值得一提的是，彼時雖然由於中蘇決裂和尼克遜（Richard Nixon，又稱尼克森）於1972年訪華，中美關係已有所緩和，但兩國尚未正式建交。

1972年2月24日，美國總統尼克遜訪華，期間參觀長城。（視覺中國）

以更為詳細的時間點為關鍵字上網搜索後，雖然同樣沒有權威來源的資訊，卻能找到多篇來自不同自媒體帳號、內容卻大同小異的文章，以小說般的敘事筆法，講述了一名解放軍英雄飛行員1974年在河北上空擊落了美國間諜氣球的事蹟。

這些文章中可能最早的一篇，是由自媒體帳號「滾滾看歷史」2021年8月30日發表在今日頭條平臺上，題目也頗為吸睛：「他超越蘇聯人，打落美國高空間諜氣球，周總理親邀參加國慶招待會」。可惜的是，不論是這篇還是其他講述這個事蹟的文章，都沒有提及內容的資訊來源。

圖中一個巨型氣球正下落至村莊上空。這張黑白圖片在許多描述1974年擊落美國間諜氣球的網文中均有出現。（網絡圖片）

觀察這些文章的發佈時間可以看出，這個事蹟除了在近日「流浪氣球」事件後被再度翻出、提起，在去年年初俄烏戰爭陷入膠著、中美關係受此影響更緊張時，也曾被傳播過一輪。

那麼，這究竟是一個什麼樣的事蹟，為何會在沉寂40多年後，在最近兩年被頻頻提起呢？

聲情並茂的網文故事

以一篇發表於今年1月28日，「流浪氣球」事件全面曝光幾天前的文章為例，這些大同小異的文章大都以時任中國總理周恩來下令擊落美國間諜氣球為標題賣點，並在開篇強調1974年的這只氣球，是經過了當時在冷戰中力抗美國的蘇聯後，飄入中國境內。

文章稱，當時這只間諜氣球已經遭到了蘇聯精銳空軍的攔截，但是未被成功擊落，並稱如果任由氣球從中國新疆一路飄到河北，中國的軍事機密將被美國一覽無遺，「中國是絕對不會允許美國如此囂張的公然侵犯和挑釁的」。

文章聲情並茂地寫道：「這件事情很快就驚動了中央，一向溫文爾雅的周總理立馬就變了臉色，向空軍總部下達了一道指令：不惜一切代價也要把這個高空間諜擊落在中國境內，滅滅美國囂張的氣焰！」

根據網文描述，當年解放軍共派出了四架殲-6戰機執行擊落氣球的任務，排在第三位出擊的董培完成了擊落任務。（網絡圖片）

文章隨後用大量的篇幅，極為詳細地從第一視角描述了解放軍北京軍區飛行員董培擊落這個氣球的全過程。根據描述，作為第三個升空的攔截飛行員，董培在看到前兩人擊落失敗後，迅速開動腦筋想出了一個極為大膽的新作戰計畫，要冒著犧牲自己及所駕駛的殲-6殲擊機風險，更加靠近目標後再進行擊落。

文章說，董培這樣的方案完全不符合飛行條例，「但是那個時候董培腦子裡已經想不了這麼多了，國家神聖的使命感促使著他心中只有一個想法，那就是一定要想方設法把氣球擊落！決不能讓它在中國空軍的炮口下跑掉！」

最後，董培成功擊落了美國氣球，並且沒有因為違反條例受到批評，而是被視為英雄人物。文章隨後寫道，成功擊落的消息傳到軍區、上報領導後，周恩來親自邀請董培以工農兵模範的身份參加國慶25周年招待會。此外，被擊落的氣球殘骸，據說也被放置在中國人民軍事革命博物館展出。

客觀來說，這些文章敘事相當精彩，許多線民留言紛紛表示「看得爽快」，也不去計較這麼細緻入微的描寫，卻沒有相應的當事人專訪或回憶錄作為支撐的可信度。

真假難辨的英雄事蹟

雖然這些文章以文學性見長，但文中也出現了不少可以考證的細節。

例如，中共中央機關報《人民日報》1974年10月1日關於國慶招待會的報導中，數百人的「工農兵英雄模範人物」「先進工作者」「紅衛兵代表」「街道居民代表」等名單中，確實有名叫「董培」的人出席。不過，他是否為上文提到的、受到周恩來親自邀請的英雄飛行員董培，就不得而知了。

另外，雖然有的文章中提到了董培在這次英雄事蹟後，因身體原因退役返回老家廣西柳州任職直至退休，但網絡上也找不到與此相關的內容；據說是董培的老照片，也只出現在上述文章中，無法考證原始出處。

也就是說，中國互聯網上能找到的有關董培的資料，只有這一個近期才出現的傳奇故事而已。

此外，據說被保存在軍事革命博物館中的美國間諜氣球殘骸，在博物館的官網上也搜索不到相應的展品資訊。

軍事革命博物館官網中唯一出現了對氣球或飛艇描述的，是在有關殲-7殲擊機的介紹中最後提到，解放軍空軍曾駕駛殲-7擊落300多個高空偵察氣球。（截圖自博物館官網）

博物館網站中唯一出現了對氣球或飛艇描述的，是在有關殲-7殲擊機的介紹中提到，解放軍空軍曾駕駛殲-7擊落入侵敵機六架、高空偵察氣球300多個。不過，這也與網文中描述董培駕駛的是殲-6殲擊機並不一致。

概括來說，遠到殲-7的戰績、近到一則2019年的宣傳片中提到，軍方用殲-10擊落了一艘有動力無人飛艇，中國確實在幾十年間擊落過不少高空氣球。但具體有沒有擊落過來自美國的間諜氣球，1974年董培的英雄事蹟又是否屬實，卻並不能完全確定。

一條發佈於2019年的宣傳視頻中，解放軍南部戰區空軍飛行員駕駛殲-10C戰機擊落了一個超高空偵查氣球。（影片截圖）

面對這起軼聞，如果想要進一步考證，可能只能等官方發話，或是在首都北京實地參觀一下軍事革命博物館，看看是否有氣球殘骸展出了吧。

誠然，就如盧沙野大使所說，中國官方過去對高空氣球事件的處置，確實是低調得不能再低調，正史幾乎完全不怎麼提。不過，看來在某些時機，軼史則會流出片言隻語。箇中原因，值得政情觀察者探究，在中美關係近年節節後退的大背景下，似乎也不難理解。但也可能因為如此，盧大使在電視專訪中面對訪員含蓄質疑中國對美國擊下氣球的譴責是否有雙標之嫌時，回應起來就難免含糊其辭、語焉不詳了。

本文獲《聯合早報》授權轉載，

