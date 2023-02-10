兩會｜封疆大吏女性僅2人　山東籍占五分之一　江浙閩次之

導言：宰相起於州郡，封疆大吏是中國政治中獨特而又關鍵的存在，他們既主政一方，影響所在地區的治理，又往往是國家領導人的主要來源。過去兩三年，內地31個省區市的黨政一把手（合計62人）基本完成換屆，盤點和分析他們的資料，有助於認識中國政治的運行邏輯。



本篇嘗試從地域、民族和性別來盤點地方大員們的情況。從籍貫來說，山東籍黨政一把手有12人，大約在31個省區市佔比五分之一。比如，北京市委書記尹力、江蘇省委書記信長星，與曾任深圳市委書記和廣東省省長的新疆書記馬興瑞，都是山東籍幹部。長期以來，山東作為北方人口和經濟大省，深受中國傳統文化影響，歷來有從政風氣，進入體制內工作的人較多。

來自浙江、江蘇和福建的封疆大吏同樣為數不少。浙江籍有8人，比如曾任重慶市委書記的天津市委書記陳敏爾。江蘇籍有5人，比如曾任深圳市長的黑龍江省委書記許勤和上海市長龔正。福建籍有5人，比如廣東省委書記黃坤明。浙江、江蘇、福建是東部沿海大省，自改革開放以來一直是得風氣之先，經濟發展走在前列，福建、浙江更是過去十年以來中國政治高地。

2021年12月25日，新疆自治區召開幹部會議，馬興瑞出任新疆維吾爾自治區黨委書記。（新疆廣播電視台截圖）

不過，在目前省級黨政一把手中，來自於經濟第一大省廣東的卻只有1人，即山西省委書記藍佛安。籍貫在北京和上海的同樣都只有1人，分別是天津市長張工和曾任中央網信辦主任的貴州省委書記徐麟。但值得注意的是，在北京和上海有任職經歷的封疆大吏卻為數不少。官員的籍貫和任職地區是有區別的，籍貫雖重要，但有時任職地區更為關鍵，尤其是在北京、上海、浙江、福建等政治高地任職的官員，更容易在層層選拔中脱穎而出。重慶、天津、雲南、四川、內蒙古、西藏、寧夏、黑龍江、甘肅、貴州、海南等省區市，暫時無人擔任封疆大吏。

從官員民族構成來看，因為漢族人口占內地總人口的比重達91%，所以在31個省區市的黨政一把手中，自然佔比非常高，共計56人，佔比90%。目前少數民族出身的黨政一把手包括：內蒙古自治區政府主席王莉霞、廣西自治區政府主席藍天立、西藏自治區政府主席嚴金海、甘肅省長任振鶴、寧夏自治區政府主席張雨浦、新疆自治區政府主席艾爾肯·吐尼亞孜。從性別來看，女性封疆大吏只有2人，分別是內蒙古自治區政府主席王莉霞和黑龍江省省長梁惠玲。其中，王莉霞今年59歲，梁惠玲今年61歲，相對而言，王莉霞的年齡優勢更為明顯。