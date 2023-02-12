身家達125億　杉杉集團主席鄭永剛突發心臟病去世終年65歲

內地杉杉控股有限公司發布訃告稱：杉杉企業創始人、杉杉控股董事局主席鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，2月10日離世，終年65歲。



鄭永剛創立的杉杉品牌一度稱霸中國西裝市場，被稱作「服裝大王」，其後又成功帶領集團由服裝業轉型至高科技行業，成為全球鋰電池負極材料和偏光片「雙龍頭」。



綜合內媒報道，鄭永剛出生於浙江寧波的一個農村家庭，18歲參軍入伍。幾年之後，鄭永剛從部隊轉業回到寧波老家，幾番輾轉後被派到鄞縣棉紡廠當廠長。1989年，鄭永剛於寧波創立杉杉品牌。

1996年，杉杉股份成為中國服裝業第一家上市公司。在90年代的中國西裝市場，「服裝第一股」杉杉品牌的市場佔有率曾高達37.4%，鄭永剛亦被稱作「服裝大王」。

杉杉企業創始人、杉杉控股董事局主席鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，2月10日離世，終年65歲。（網絡圖片）

自1999年起，杉杉開始進軍剛剛起步的鋰電池產業。從服裝起家，到轉型鋰電材料，再到近兩年來布局偏光片，產能持續擴張。

根據資料，在2021年-2022年，杉杉成為寧德時代、lg化學、比亞迪、特斯拉（Tesla）、等企業的主要動力級負極材料供應商，並持續保持消費電子負極材料全球第一的市場地位。成為鋰離子電池負極、正極及電解液領域全球最大的鋰電材料綜合供應商。

在2021年2月，杉杉成功併購lg化學偏光片業務，進軍lcd偏光片市場，成為全球規模最大、技術領先的偏光片生產企業。目前，杉杉在全球偏光片市場佔有率超過25%。

杉杉自2002年起連續20年入榜中國企業500強，2021年以531億元（人民幣，下同）銷售額位居373位。根據《2022胡潤全球富豪榜》，鄭永剛身家為125億元。