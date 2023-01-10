094戰略核潛艇總設計師張金麟逝世　享年87歲

中國船舶719所9日發布訃告，中國工程院院士、中國船舶集團有限公司第七一九研究所研究員張金麟，因病醫治無效，於2023年1月9日在武漢逝世，享年87歲。



張金麟，1936年出生於河北省唐山市，1955年至1960年就讀於哈爾濱工業大學動力系渦輪機專業。畢業後先後在海軍造船技術研究室、第七研究院715研究所、第七研究院719研究所等單位工作，歷任七一九研究所所長等重要職務，2007年當選為中國工程院院士。

張金麟稱，「我此生離不開核潛艇」。（科普中國）

此前，《軍工文化》2008年的封面文章《張金麟：「銀狐」院士》介紹，張金麟早年因為十分聰慧，剛工作兩年便有人喊他「教授」。步入晚年的他更呈現出從容自若的智者模樣，許多年輕人親切地稱他為「銀狐」。1996年時，張金麟本可以退休安享晚年，但為了中國海軍航海事業的發展，年過60歲的他再次挑起科研重擔，主持094戰略核潛艇的研製工作，克服了一系列艱難險阻，最終取得了巨大的成功。

資料顯示，094型戰略導彈核潛艇是中國海軍裝備的第二代戰略導彈核潛艇，也是中國第一款應用於戰備值班任務的潛艇。該艇使用了世界上最先進的核反應堆，其壽命與潛艇一樣長，既安全又環保。可靠的核反應堆，以及出色的靜音推進設備，造就了094型戰略導彈核潛艇的龐大身形。同時，該艇最大的外部特徵是形同龜背的導彈發射艙。

張金麟院士曾獲1978年全國科學大會獎，1996年國家科技進步獎特等獎，2007年國家重大貢獻獎和金質獎章等重要獎項。張金麟院士長期從事核潛艇總體和動力研究設計工作，是中國第三任核潛艇總設計師，也是094戰略導彈核潛艇的總設計師。他指導培養了一大批核潛艇研製領軍人才，也為中國核潛艇研製事業做出了重大貢獻。