著名導演付寧突發疾病逝世年僅55歲　曾與任達華肖戰任嘉倫等合作

內地著名編劇、導演付寧的家屬在昨日（23日）發出訃聞稱，付寧因突發疾病於昨日在北京逝世，終年55歲。

付寧從事影視編劇、導演工作20餘年，參與創造10部電視劇，任達華、肖戰、任嘉倫等藝人均曾為其電視劇作品的主角。



內媒《北京日報》報道稱，付寧是新派京味影視劇的代表人物，曾創作《什剎海》、《全家福》、《鴿子哨》、《胡同》等京味電視劇。其中《全家福》曾獲得飛天獎優秀電視劇獎。

報道指，付寧創作的電視劇以北京戲、胡同戲為主，作品充滿豐厚的生活底蘊和濃郁的時代氣息。由肖戰、李沁主演，講述北京青年命運故事的待播劇《夢中的那片海》成為付寧的遺作。

肖戰任嘉倫等發文悼念

不少與付寧合作過的藝人發文哀悼。肖戰發文稱，「相處的幾個月，每天都能在片場聽到導演您爽朗的笑聲，也是您告訴我：除了戲其他都不叫事，要相信自己。萬分感恩所有悉心的照顧和幫助。沉痛悼念！」

任嘉倫則透露，前一段時間還有跟付寧聯絡，怎料如今卻傳出不幸消息，「沉痛悼念，付導一路走好」。

2017年播放的電視劇《魔都風雲》由付寧執導，任達華、經超領銜主演。（網絡圖片）

根據資料，付寧還曾與任達華等香港藝人合作。在2017年播放的電視劇《魔都風雲》由付寧執導，任達華、經超領銜主演，該劇的背景為20世紀30年代的上海灘，任達華飾演上海灘黑幫老大蕭海昇一角。

諜戰劇《秋蟬》也由付寧執導，任嘉倫、李曼等主演。。（網絡圖片）

在2020年播放的電視劇《秋蟬》也由付寧執導，任嘉倫、李曼等主演。該部諜戰劇講述了在1941年底香港被日軍侵佔，代號「秋蟬」的中共青年黨員秘密潛伏在日軍香港軍政廳機要單位執行着一項絕密任務。