中國已進入「長壽時代」　專家揭百歲老人3大長壽秘訣

據《央視新聞》報道，第三屆中國人口論壇昨日（11日）在北京舉行，中國人口與發展研究中心發布了《中國老年健康和家庭幸福影響因素跟蹤調查》。結果顯示，高齡老人的生活滿意度高，子女孝道指數良好。

中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，預測顯示，中國已進入長壽時代。



該調查以中國百歲老人為核心進行抽樣，80歲及以上老人佔調查對象的71.2%。接受調查的老人中，住養老機構佔2.9% ，獨居佔19.6%， 與兒子同住佔41.8% ，獨居和僅與配偶居住比例為45%。

八成老人的日常生活照料由家庭成員提供，其中一半來自兒子和兒媳。社會服務和養老機構提供的照料服務約佔5.32%，保姆提供的照料約為5.44%。80歲之前，提供照料的主體是配偶，80歲之後，子孫照料比重快速升高，配偶照料快速減少。

中國人口與發展研究中心主任賀丹。（央視影片截圖）

賀丹介紹，此次調查發現百歲老人的三個顯著特徵，一是心態平和，從來不為小事煩惱。第二個是膳食合理，保持了食品的多樣性和均衡性。第三個是積極參與益智類活動，看書看報甚至還能上網衝浪。

數字化對老年人生活的影響激增。65~69歲老人使用智能手機的佔比超過五成。百歲及以上老人仍有1.3%使用智能手機。82.2%老年人使用智能手機視頻聊天，55.5%用於看新聞、看電影電視劇等娛樂。

賀丹表示，預測顯示到2050年，中國80歲以上老人數量將翻兩倍，也就是說中國目前已進入長壽時代。