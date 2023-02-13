暴雪國服停運1月　中國選手擊敗德意韓　首獲Starcraft世界冠軍

由於暴雪娛樂與網易的合作終結，1月24日零時，暴雪旗下的《星海爭霸》、《魔獸世界》、《守望先鋒》等遊戲在中國內地正式停服，與中國玩家說再見。

失去了服務器的中國電競，卻於今日（13日）凌晨迎來令人振奮的消息。

在德國卡托維治舉行的Intel Extreme Masters（IEM）「星海爭霸（Starcraft） 2」項目總決賽中，中國選手Oliveira（李培楠）以4:1 的比分擊敗韓國選手Maru，獲得冠軍。這是中國內地星海爭霸電競項目開始二十餘年來，首個男子單人世界冠軍。



李培楠在淘汰賽首輪以3-1擊敗德國選手HeRoMaRinE，1/4決賽讓二追三擊敗意大利選手世界第一蟲族Reynor，半決賽以3-1擊敗韓國選手世界第一神族herO挺進決賽。最終在決賽以4-1擊敗前世界第一人族韓國選手Maru拿下2023IEM卡托維治Starcraft項目冠軍。

世界排名第21位的李培楠，從未獲得過該項目的大賽冠軍，賽前外媒亦預測其只有千分之三的獲勝概率。

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據虎撲遊戲報道，賽後李培楠哽咽表示，「我都拿到世界冠軍了，沒有事情是不可能的。一度覺得Starcraft對我來說已經結束，但我告訴自己可以再多練習再練習，如果我真的拿到世界冠軍了或許可以證明給大家。」

此前，Starcraft項目一直被韓國選手、歐洲選手飽覽，中國選手最好成績為四強。上月24日，暴雪遊戲國服全線停運，李培楠的奪冠令內地玩家沸騰，表示「沒有了服務器，但我們有了世界冠軍！」