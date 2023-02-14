內地公布2022年度「掃黃打非」十大案件　刑事處罰4000餘人

官媒《中國青年報》2月13日公布2022年度全國「掃黃打非」十大案件，涉及製售非法侵權盜版出版物、侵犯未成年人權益、網絡傳播淫穢物品、編發非法期刊等類型。



據統計，全年全國共查辦「掃黃打非」案件1.3萬餘宗，其中刑事案件2000餘宗，刑事處罰4000餘人。



以下為2022年度「掃黃打非」十大案件：

1. 安徽淮北「5·13」非法經營出版物案。2022年5月，根據工作中發現線索，淮北市公安局烈山分局破獲一起非法經營案件，拘捕犯罪嫌疑人4名。經查，黃某某等通過在網絡社交平台和電商平台發布售書信息來進行銷售牟利，累計銷售非法出版物204種，涉案金額17萬餘元（人民幣，下同）。目前，主犯黃某某一審被判處有期徒刑三年三個月。

2. 江蘇南京「3·08」非法經營出版物案。2022年3月，根據群眾舉報線索，南京市公安局溧水分局會同區文化市場綜合執法大隊破獲一宗非法經營案，全鏈條打掉一個編輯、印刷、銷售非法出版物的犯罪團伙，拘捕犯罪嫌疑人6名。經查，呂某某等人印刷並通過網絡平台銷售非法出版物375種、20.2萬餘冊，涉案金額276萬餘元。目前，案件已進入法院審理階段。

3. 湖南益陽「3·05」非法經營少兒類出版物案。2022年3月，根據全國「掃黃打非」辦公室轉辦線索，益陽市沅江市公安局會同市文化市場綜合行政執法支隊破獲一宗非法經營案，查獲少兒類非法出版物900萬餘冊，拘捕犯罪嫌疑人12名。經查，曹某等人非法印製少兒外文讀物，累計銷量達3000萬餘冊，涉案金額7400萬餘元。目前，公安機關已對犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

4. 上海金山劉某某等人傳播涉未成年人淫穢製品牟利案。2022年3月，根據工作中發現線索，上海市公安局金山分局破獲一宗傳播淫穢物品牟利案件，拘捕犯罪嫌疑人42名。經查，劉某某等人搭建運營「蜜柚」「紅浪漫」「情書」等3個涉兒童色情網站，傳播涉未成年人淫穢影片，涉案金額3500萬餘元。目前，案件已進入法院審理階段。

5. 黑龍江牡丹江「羞羞漫畫」傳播淫穢物品牟利案。2021年12月，根據群眾舉報線索，牡丹江市公安局愛民分局破獲一宗傳播淫穢物品牟利案件，拘捕犯罪嫌疑人147名。經查，張某等人搭建運營「羞羞漫畫」APP，上傳淫穢色情漫畫吸引會員充值付費牟利，涉案金額3億餘元。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

6. 福建福州「2·12」製作、傳播淫穢物品牟利案。2022年7月，根據工作中發現線索，福州市公安局破獲一宗製作、傳播淫穢物品牟利案件，打掉一個跨境作案的特大犯罪團伙，拘捕犯罪嫌疑人112名。經查，涉案犯罪團伙分別在福建、廣東、香港等地搭建、運營淫穢網絡遊戲平台，開發30餘款淫穢網絡遊戲進行牟利，涉案金額3億餘元。目前，案件已進入法院審理階段。

7. 浙江紹興姚某等人跨境傳播淫穢物品牟利案。2022年1月，根據群眾舉報線索，紹興市公安局柯橋區分局破獲一宗傳播淫穢物品牟利案件，打掉一個跨境製作、販賣淫穢影片的犯罪團伙，拘捕犯罪嫌疑人35名。經查，姚某等人招募男女演員，按照境外淫穢影片平台提供的劇本製作淫穢影片，涉案金額8000萬餘元。目前，案件已進入法院審理階段。

8. 山東濟寧「4·20」特大網絡淫穢直播案。2022年7月，根據工作中發現線索，濟寧市公安局破獲一宗傳播淫穢物品牟利案件，打掉淫穢直播平台10個，拘捕犯罪嫌疑人30名。經查，吳某某等人搭建「心遇」等10個淫穢直播平台，通過工作室從事推廣引流、資金結算、淫穢劇本創作等活動，涉案金額5000萬餘元。目前，案件已進入法院審理階段。

9. 河南平頂山「8·02」侵犯著作權案。2022年7月，根據全國「掃黃打非」辦公室轉辦線索，平頂山市公安局衛東分局破獲一宗侵犯著作權案件，查獲侵權盜版圖書80萬餘冊，拘捕犯罪嫌疑人60名。經查，朱某等人未經著作權人許可，非法印製侵權盜版圖書，並通過其經營的網店銷售牟利，涉案金額8000萬餘元。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

10. 四川雅安「9·01」編發非法期刊案。2021年12月，根據全國「掃黃打非」辦公室轉辦線索，雅安滎經縣公安局破獲一起非法經營案件，查獲非法期刊1100餘種、3萬餘冊，拘捕犯罪嫌疑人20名。經查，該犯罪團伙冒用合法期刊的刊號及版面，編印非法期刊進行牟利，涉案金額3億餘元。目前，案件已進入法院審理階段。