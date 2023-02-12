內地部分學術期刊聲明：隱瞞ChatGPT使用情況將被退稿或撤稿

《澎湃新聞》報道，近日，內地學術C刊《暨南學報（哲學社會科學版）》和《天津師範大學學報（基礎教育版）》相繼發布關於使用人工智能寫作工具的說明，若隱瞞ChatGPT使用情況或相關學術不端行為，將面臨退稿或撤稿。



《暨南學報（哲學社會科學版）》的聲明中提到，暫不接受任何大型語言模型工具（例如：ChatGPT）單獨或聯合署名的文章。在論文創作中使用過相關工具，需單獨提出，並在文章中詳細解釋如何使用以及論證作者自身的創作性。對於引用人工智能寫作工具的文章作為參考文獻的，需請作者提供詳細的引用論證。如有隱瞞使用情況，將對文章直接退稿或撤稿處理。

《天津師範大學學報（基礎教育版）》也發布相關聲明，建議作者在參考文獻、致謝等文字中對使用人工智能寫作工具（如：ChatGPT等）的情況予以說明，堅決抵制學術不端行為，追求基礎教育研究的科學性、準確性、完整性和創新性。

ChatGPT示意圖。（視覺中國）

ChatGPT 是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，於2022年11月推出。該程式使用基於GPT-3.5架構的大型語言模型並透過強化學習進行訓練。ChatGPT 發布後不久，Google 公布了對話機器人Bard，百度亦推出新品「文心一言」（ERNIE Bot），基於文心（ERNIE）語意理解平台，以迎接ChatGPT所帶來的挑戰。

ChatGPT為什麼這麼厲害？有評述文章指，因為ChatGPT已經不再是個簡單的搜索引擎，搜索只是它的技術底層，它真正厲害的地方是AI，具體說就是對搜索到的訊息內容進行重組，具有了推理判斷與邏輯思考能力，而且還能根據即時訊息更新實現自我學習，是機器第一次真正做到「像人類一樣思考」。

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「Science」、「Nature」等學術期刊亦更新針對ChatGPT 撰寫論文的規範。（視覺中國）

據英國媒體theregister報道，國際學術期刊《科學》（Science）、《自然》（Nature）亦更新編輯政策，特別指明對 ChatGPT 撰寫論文的規範。

《科學》指，未經許可，不得將人工智能、機器學習或類似算法工具生成的文章、數字、圖像或圖形發表在科學期刊上的論文中，表明 ChatGPT 程式不能成為科學期刊論文的作者，如違反則為學術不端行為。《科學》主編 Holden Thorp 表示，所有提交的論文都必須是作者的原創作品，AI 產生的內容是一種抄襲形式。

《自然》亦有相似規則，雖然不會接受任何將 ChatGPT 或其他人工智能軟件列為作者的論文，但論文本身可使用由 AI 工具產生文字，並需清晰注明研究方法。