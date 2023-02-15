西安幼稚園多名幼童感染諾如病毒　家長發文遭官員登門要求刪除

近日，有網民在微信發文爆料，其孩子就讀的西安市蓮湖區萬國遠鑒幼稚園有多名幼兒出現嘔吐、腹痛症狀，還附上一張家長群組的微信截圖。

文章作者表示，當地教育局、街道辦等官員多次要求其刪除文章。

據《華商網》報道，經疾控部門檢測，該幼稚園有3名兒童感染諾如病毒，已按流程進行處置。



據作者描述，自家孩子在11日凌晨多次出現嘔吐症狀，家長群中也有多名家長反映自己孩子出現嘔吐、肚子疼、發燒等情況。對於造成不適原因，該作者推測為諾如病毒或集體食物中毒。

文章作者附上群組截圖，顯示多名家長反應孩子出現嘔吐、腹痛等針狀。

然而，文章發布第二日，教育局、街道辦便給作者家人施加壓力要求刪除文章，但被其拒絕。此後，相關官員又登門要作者刪稿，甚至通過其前上司、現同事施壓，但均遭作者拒絕。作者認為，自己發文為實事求是反映問題，目的只是希望學校或政府重視幼兒食品安全問題，不知「這些人的顧慮何在？」

昨日，該幼稚園發通報，2月10日，該園小二班個別小朋友出現身體不適症狀後，園方立即報告了蓮湖區教育、疾控等部門。相關部門迅速進入幼兒園開展了處置調查。

西安幼稚園通報，有3名幼童感染諾如病毒。

疾控中心檢測發現，3名兒童諾如病毒檢測呈陽性，判定兒童身體不適由諾如病毒感染引起。幼稚園表示，已按要求對相關班級停課3日，進行全園消殺。