重慶西安開展在校女學生HPV疫苗接種工作　遵循「知情自願」原則

《澎湃新聞》報道，2023年重慶將為18萬名初二在校女學生免費接種HPV疫苗。西安也將開展13歲在校女生HPV疫苗接種工作，遵循「知情，自願」原則。



據悉，本次重慶將為18萬名初二在校女學生免費接種HPV疫苗，實現區縣全覆蓋。目前，重慶兩江新區、渝北區等地已經陸續開展。按照國家衛健委政策，重慶將按照最高600元（人民幣，下同）／人的標準，以不超過疫苗總費用為限實施定額補助。同時，疫苗接種者可自行選擇使用國產二價HPV疫苗或其他類型的HPV疫苗。

此外，西安也於2月11日啟動13歲在校女生HPV疫苗接種工作，按照「知情、自願」原則，向全市13歲（初中）女生提供預防性二價、四價和九價HPV疫苗接種，並鼓勵其他年齡段女性根據自身情況選擇HPV疫苗接種，以預防子宮頸癌。

據悉，西安本次疫苗接種提倡「願接盡接」，西安衛健部門聯動疾控中心、學校、接種門診等單位，保證HPV疫苗及時接種。

子宮頸癌是一種可以預防的癌症，而接種HPV疫苗是預防子宮頸癌的有效手段之一。（視覺中國）

子宮頸癌是一種可以預防的癌症，而接種HPV疫苗是預防子宮頸癌的有效手段之一。世衛組織（WHO）此前倡議，9至14歲為女性接種HPV疫苗的最佳年齡，國家衛健委則根據中國國情建議為13至15歲女性進行HPV疫苗接種。

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目前，內地可以接種的HPV疫苗有二價、四價、九價三種（本港分別稱「二合一」、「四合一」、「九合一」），「價」指的是疫苗針對的病毒亞型的種類數。二價與四價疫苗的適用年齡為9至45歲，九價疫苗的適用年齡為16至26歲。