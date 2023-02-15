最高檢：中國已成為世界上犯罪率最低、安全感最高的國家之一

2月15日，最高人民檢察院召開新聞發布會，通報近5年來刑事檢察工作相關情況。

最高檢黨組成員、副檢察長孫謙介紹，2022年起訴殺人、搶劫、綁架等暴力犯罪人數為近20年來最低，嚴重暴力犯罪起訴人數佔比由1999年25%下降至2022年3.9%。人民群眾安全感指數由2012年的87.5%上升至2021年的98.6%。中國已成為世界上犯罪率最低、安全感最高的國家之一。



孫謙介紹，5年來，中國的刑事犯罪出現一些新變化：一是犯罪結構變化明顯，嚴重暴力犯罪發案減少。在被追訴的刑事案件中，超過85%是判處3年以下有期徒刑以及不起訴的輕罪案件。

二是在發案和追訴數量上，40多年來一直佔發案和被追訴第一位的盜竊罪，2019年開始退到第二位，被危險駕駛罪（醉駕）取代。 2022年危險駕駛罪佔被起訴總數的18.2%，盜竊罪佔13%。

三是網絡犯罪危害日益嚴重。幫助信息網絡犯罪活動罪上升明顯，2022年起訴此類犯罪12.9萬餘人，起訴數量已經占到第3位。電訊網絡詐騙犯罪近年來持續高發多發，2022年起訴3萬餘人，受害人數眾多，成為刑事檢察追訴的重點。

四是金融證券犯罪嚴重危害國家經濟、金融安全，5年來，檢察機關共起訴此類犯罪18.5萬餘人，比前5年上升28.2%。

2月15日，最高檢舉行「做優新時代刑事檢察」新聞發布會。（最高人民檢察院網站）

2018年至2022年底，共追訴刑事犯罪583萬餘宗，比前5年上升9.5%。其中依法追訴危害國家安全犯罪1400餘宗，危害公共安全犯罪43.5萬餘宗（不包括危險駕駛罪），嚴重暴力犯罪23萬餘宗，其他刑事犯罪515.8萬餘宗。

在追訴危害國家安全和公共安全犯罪方面，過去5年，起訴危害國家安全犯罪人數始終處於低位運行，僅佔犯罪總數的0.03%。危害公共安全犯罪也整體下降，佔犯罪總數的6.3%。

在追訴黑惡犯罪方面，先後依法起訴了「雲南孫小果涉黑案」、「湖南杜少平等人操場埋屍案」、「海南黃鴻發涉黑案」等。5年來，共起訴黑惡犯罪4.2萬餘宗，起訴黑惡勢力「保護傘」3600餘人。

在懲治腐敗犯罪方面，最高檢與國家監委配合，建立監檢銜接機制。5年來，共起訴國家工作人員貪污受賄等職務犯罪7.8萬餘人，其中對孫政才、趙正永、孫力軍、傅政華等100餘名原省部級以上幹部提起公訴。

對50餘宗貪污賄賂案件（犯罪人逃匿、死亡的）適用違法所得沒收程序，首次適用缺席審判程序對外逃貪污犯罪嫌疑人程三昌提起公訴。依法懲治行賄犯罪，把「圍獵」國家工作人員、通過行賄牟取非法利益、向多人行賄或多次行賄、行賄數額巨大作為懲治的重點，五年來共起訴行賄犯罪1.1萬餘人。