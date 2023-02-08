茅台原董事長高衛東涉受賄被提起公訴　曾出鏡懺悔稱有「軟骨病」

茅台原董事長，貴州省煤田地質局原黨委委員、局長高衛東涉嫌受賄一案，近日經貴州省人民檢察院指定管轄，由六盤水市人民檢察院依法向六盤水市中級人民法院提起公訴。



檢方起訴指控高衛東利用擔任貴陽經濟技術開發區規劃建設環保局局長，貴陽市原小河區副區長，金陽建設投資（集團）有限公司黨委書記、董事長，貴陽市交通運輸局局長，貴陽市副市長，貴州雙龍臨空經濟區黨工委副書記、管委會主任，貴州省交通運輸廳副廳長、廳長，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州省煤田地質局黨委委員、局長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

50歲的高衛東曾任貴州省交通廳廳長，2020年3月出任茅台集團黨委書記、董事長，2021年8月改任省煤田地質局局長，2022年5月被查，12月被雙開。官方通報顯示，高衛東除了甘於被「圍獵」、沉溺賭博、多次嫖娼，還搞兩面派、做兩面人，搞政治攀附，熱衷迷信活動，並處心積慮對抗組織審查。

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上月底，貴州衛視播出反腐專題片《一嚴到底——貴州正風肅紀反腐》第一集《嚴明政治紀律》，高衛東出鏡懺悔，稱：「隨著我職務的晉升，面對的誘惑增大，逐步忘記了本該有的初心和使命，最後就出現了精神空虛，思想缺鈣這種情況，從而導致了行動上的『軟骨病』和『富貴病』。」

高衛東說：「『軟骨病』就是見錢就收，沒有底線。『富貴病』就是喜歡和商人老闆比吃講穿。」高衛東還稱，自己有兩三套房子，但還是想和老闆一樣住洋房、住別墅，不知收斂。

另外，專題片還首度披露高衛東在被留置前大肆與商人、朋友串供，還搞模擬審訊演練等情況。