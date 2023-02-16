「香港大幅下調英語節目比例」登微博熱搜　引內地網民兩極評論

通訊事務管理局周二（14日）宣布，三間免費電台及兩間持牌電台，須每周播放額外至少30分鐘關於國民教育、國民身份認同和正確認識《香港國安法》的節目。另外，亦建議英語電台頻道須提供英語廣播總時數的比例，由不少於80%下調至不少於55%。

上述新規在內地社交平台引起關注，周三（15日）晚，話題「香港大幅度下調英語節目比例」、「香港電視台及電台每周至少播半小時國安節目」等登上微博熱搜榜，引起網民兩極評論，並累計獲得逾1.1億閱讀量。

有內地網民表示支持：

「國安教育必須到位。」



「早該如此，那麼多英語節目幹嘛，母語是中文好嘛。」



「直接讓他們和我們一樣用微博微信抖音就行，其他的什麼推特臉書ins統統不讓用了​。」



「支持，還要加強他們對中華歷史的認知。」



「香港的第一大問題，是要認清自己的發展是英語系國家給的，還是背靠大陸得來的這個問題，認清楚這個問題，你才能擺正自己的定位。」



通訊事務管理局14日宣布，三間免費電台及兩間持牌電台，須每周播放額外至少30分鐘關於國民教育、國民身份認同和正確認識《香港國安法》的節目。（資料圖片）

亦有網民稱：

「強行內地化對於HK來說是災難中的災難​。」



「有一說一學好英文和有國民意識並不衝突。」



「英語就是香港的優勢啊，大可不必。」



「去國際化，讓香港變成一個內地城市對國家有什麼好處？」



「夠無語的。香港是國際化大都市，不是內陸城市。」



「我覺得學英語很重要，我小時候要是學會英語的話多好啊！成年後在學語言好痛苦啊，粵語是我的母語，普通話方便和全國人民溝通，英語方便我出國後不用雞同鴨講。​」

