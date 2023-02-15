武漢再爆發大型示威抗議醫保改革　警民互相推撞有長者跌倒躺地

2月8日，湖北武漢有上萬名退休老人上街抗議醫保改革，要求當局解釋為何每月260多元（人民幣．下同）的醫藥補貼被降至僅數十元。

今日（15日），武漢再爆發大規模示威，抗議醫保改革。



網傳影片顯示，武漢協和醫院、中山公園、政府駐地等地擠滿示威人士。在中山公園，大批退休老人集體唱國際歌抗議醫改。現場有大批警員駐守，警民一度互相推撞，期間有長者跌倒躺地。

2月14日，武漢市公交七公司三分公司發出緊急通知，內容為「接上級通知，明天我市將會有大游行，重要地點位於，洪山廣場，首義廣場，中山公園，一元路及江灘等多處地段，要求我們每個人杜絕糾紛，不搭腔，不議論，不拍照，不發視頻，不參與」。

2月14日，武漢市公交七公司三分公司發出緊急通知。（網絡圖片）

武漢市本月初推行職工醫保新方案，引發當地退休人員不滿。

2月1日起，武漢市人民政府印發的《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則的通知》正式生效。武漢市職工門診治療費用將納入醫保統籌基金支付範圍，報銷比例從50%起步，並同步調整職工醫保個人帳戶的計入辦法。

《通知》第二章第五條規定，用人單位在職職工個人帳戶計入標準按照本人參保繳費基數的2%確定，單位繳納的基本醫療保險費全部計入統籌基金；退休人員個人帳戶原則上由統籌基金按照定額計入，計入標準按照當地2021年度基本養老金平均水平的2.5%確定，具體計入金額為每月83元。

2月11日，《頂端新聞》曾報道，本次醫保改革反應強烈的主要是退休人士和靈活就業人員兩個族群。退休人士多患有慢性疾病，需要經常就醫取藥，因此對個人帳戶資金減少很敏感，直接感受到個人帳戶減少、報銷門檻提高等問題；部分地方的靈活就業人員直接不建立個人帳戶，心理落差較大。

報道提到，武漢市的醫保改革較為激進。以靈活就業人員為例，武漢市簡單粗暴地取消了靈活就業人員的個人帳戶。而廣東省就保留了靈活就業人員的個人醫保帳戶。