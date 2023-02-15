雄安新區急需人才發3千張「人才卡」：無房產持卡人可在雄安買房

河北雄安新區首批「雄才卡」發放日前稽核通過3774人，均為新區急需人才，其中38人獲得A卡、588人獲得B卡、3148人獲得C卡。



為更好留住人才，新區對「雄才卡」持卡人分類給予服務保障。持卡人在新區無自有產權住房的，可在新區購買商品房或共有產權房。「雄才卡」持卡人及其共同居住生活的配偶、未成年子女可以辦理雄安新區常住戶口。

據《河北雄安新區「雄才卡」管理辦法（試行）》規定，凡是在新區依法登記註冊、合法經營並依法納稅的用人單位均符合申領條件。在新區有穩定工作，與用人單位簽訂3年以上勞動（聘用、聘任）合同，在新區繳納3個月以上社保或個稅，符合《河北雄安新區「雄才卡」管理辦法（試行）》中A、B、C類人才相應條件的個人，可以分類申領「雄才卡」。

在新區創辦企業、依法登記註冊、合法經營並依法納稅的自主創業人才也可申請「雄才卡」，申領時需提供工商營業執照複印件和納稅憑證等。

河北雄安新區宣布成立後，第一個進駐新區的互聯網巨頭是騰訊。（視覺中國）

雄安新區邁入第六年

2017年4月1日，中共宣布雄安新區計劃，「千年大計」引發外界高度關注。雄安新區更被視為習近平的「政績工程」盼能打造未來之城，2023年是雄安新區成立第六年。

央視報道，2023年一季度，雄安新區開工項目的數量達到了43個，總投資規模超過415億元。雄安新區開工的這一批項目聚焦啟動區和起步區，新開工項目比重超過30%；100億元以上項目2個，億元以上項目17個。

央視報道，2023年雄安電網已建成雄安新區首條清潔能源大通道——張北至雄安1000千伏特高壓輸變電工程，目前在建110千伏及以上輸變電工程10項。同時還建成了供電可靠率達到世界領先的首個「雙花瓣」配電網示範工程。