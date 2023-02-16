內地70城房產銷售36市價揚　上海、合肥領跑

國家統計局16日公布內地1月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，其中36城新建商品住宅價格與上月相比上漲，其中又以上海、合肥漲幅0.7%領跑各市，北京、廣州、深圳則分別漲0.4%、跌0.2%、跌0.2%。



國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，內地1月70個大中城市中商品住宅銷售價格與上月相比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格與上月相比轉漲、二、三線城市與上月相比降勢趨緩，一線城市商品住宅銷售價格與上年相比上漲、二、三線城市與上年相比下降。

另據《每日經濟新聞》報道， 1月70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格與上月相比上漲城市分別有36個和13個，比上月分別增加21個和6個。

1月一線城市新建商品住宅銷售價格，由上月持平轉為上漲0.2%；二手住宅銷售價格，由上月下降0.5%轉為上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格，由上月下降0.3%轉為上漲0.1%；二手住宅銷售價格下降0.3%，降幅比上月收窄0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格則下降0.1%，降幅比上月收窄0.2%；二手住宅銷售價格下降0.4%，降幅與上月相同。

陝西西安，一位市民走過房產中介。（視覺中國）

一線城市商品住宅銷售價格與上年相比上漲、二三線城市與上年相比下降。1月，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格與上年相比上漲城市有15個，比上月減少1個；二手住宅銷售價格與上年相比上漲城市有6個，個數與上月相同。

在二線城市方面，新建商品住宅銷售價格與上年相比下降1.1%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格與上年相比下降3.3%，降幅比上月擴大0.1%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格與上年相比分別下降3.8%和4.7%，降幅比上月均收窄0.1%。

《二十一世紀經濟新聞》報道，以上海為例，春節假期後，多個新盤售樓處、樣品房人氣回暖，看房的客戶甚至要排隊進入樣品房。環滬首站的蘇州樓市反應更快，多個新盤率先取消折扣。上海、蘇州等城市樓市成交大有回暖之勢。

上海中原市場分析師盧文曦認為，內地房產交易市場熱度明顯回升，一方面市場環境對消費者變得友好，包括房價與利率的下調，降低了消費者的購房成本，另一方面，就是大眾對市場回穩預期在春節後變得強烈。

對於此次樓市回暖，上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾則稱「市場需求不弱」，並預計隨著2月第一批供應入市，二、三月的小陽春市場可期。