中國居民1月份6.87萬億存款創新高　北京人均住戶存款逾26萬居冠

中國央行最新公佈今年（2023年）1月份金融資料，當月人民幣存款增加6.87萬億元（人民幣，下同）。其中，住戶存款增加6.2萬億元，創歷史同期新高，同比多增7,900億元。



在人均住戶存款指標中，北京的人均住戶存款高居榜首，達到26.78萬元人民幣，上海以21.16萬元人民幣居次，直轄市外其他省份則是浙江省以人均12.74萬元人民幣奪冠。

據新華社報道，中國央行《2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，居民儲蓄熱情高漲，去年四季度傾向於「更多儲蓄」的居民占61.8%，這一比例為有統計以來的最高值。

《聯合早報》報道，中信證券首席經濟學家明明分析說，居民超額儲蓄主要來源於三個方面，一是經濟大環境不景氣和散點疫情頻發下居民消費不振，預防性儲蓄高增，二是地產風險擴散後居民購房意願低迷，相關資金回流至銀行表內，三是2022年底銀行理財的贖回潮導致大量低風險偏好的理財資金回歸儲蓄。

長江證券研究報告則認為，從流量視角看，基於居民可支配收入和消費支出測算超額儲蓄，結果顯示2020年至2022年累計規模為1.1萬億元，因疫情所導致的預防性儲蓄或主要集中在2020年。

報道引述瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預估，2023年釋放的超額儲蓄或達5000億元至6000億元。今年超額儲蓄的釋放速度，取決於信心和經濟修復的速度。若政府有一定補貼，經濟修復較快、增速較高，老百姓的信心也會恢復較快，超額儲蓄就會較快較多地釋放一部分，今年的儲蓄率會明顯下降。