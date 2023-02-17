山東艦南海訓練以中英雙語喊話　軍事專家料與美艦近距離接觸

周三（15日），中國海軍發布山東艦航母在南海海域展開實戰化訓練的影片，期間以中英雙語喊話「這裏是中國海軍山東艦（This is Chinese navy warship 17）」。有軍事專家分析，不排除山東艦航母編隊在南海海域與美國航母編隊曾有近距離接觸。



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影片顯示，山東艦在南海海域開展實戰化訓練，但未有公布演訓時間，主要展示殲15戰機全天候飛行訓練，以及艦員喊話「這裏是中國海軍山東艦（This is Chinese navy warship 17）」。中國海軍的官方帳號還將這句雙語喊話形容為「讓人安全感爆棚」。

據了解，2021年，萬噸大驅南昌艦首次出國參演中俄海上聯演，並參加了中俄聯合巡航，途中，外國艦機對中國編隊進行跟踪，南昌艦艦員就以英語對其喊話，「我是中國海軍101艦，我正在航行，與我保持安全距離。」

內地軍事專家宋忠平對此表示，解放軍的戰艦、戰機需要英語喊話的情形是遇到了外軍艦機，「一般情況下，如果兩國航母艦隊在公海遇見，雙方應該保持一定距離，但雙方都會起降直升機和艦載機，在彼此航母艦隊周邊做警戒工作。在彼此沒有敵意的情況下，雙方會向對方通報己方身份和航行目的，相互間會做自我介紹。」

宋忠平還指，當外軍艦機距離中方演練區域較近，解放軍需要告知和驅離。另一種情況是，解放軍艦機在進行戰備值班時，如果發現對方軍艦、飛機有可能會進入到敏感水域，比如南沙、西沙等，解放軍也會喊話要求對方遠離。

值得注意的是，以「尼米茲」號航母打擊群為首的美國海軍和海軍陸戰隊在南海舉行聯合演習，這是該航母打擊群今年內第二次進入南海。中國海軍1月14日亦發布山東艦編隊訓練的最新動態，稱隆冬時節，南海某海域，由多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成的山東艦編隊在此擺兵布陣，一場實戰化對抗演練一觸即發。