解放軍打擊航母殺手鐧 　「鷹擊-21」高超音速導彈作戰性能首公開

被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一的「鷹擊-21」反艦彈道導彈（YJ-21），一直是被認為是解放軍海軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。

近日，解放軍戰略支援部隊罕見公開了「鷹擊-21」的作戰性能。



解放軍戰略支援部隊官方微博@中國戰略支援發文披露，「鷹擊-21」在末端攻擊階段的速度可達10馬赫（10倍音速），若以聲音在空氣中傳播的速度為340米/秒計算，10倍音速即「鷹擊-21」在最後砸向敵人時的速度可達每秒3400米，以現階段任何反導武器系統均無法攔截，即使不發生爆炸，也會對敵艦造成致命性的巨大打擊。

YJ-21反艦彈道導彈試射畫面。（微博＠中國戰略支援）

2022年年初，中國海軍成立73周年紀念日前夕，「鷹擊-21」首次在中國海軍的宣傳片中露面。在片中，「鷹擊-21」由055型驅逐艦發射升空。在同年11月舉行的第十四屆中國航展上，「鷹擊-21E」（YJ-21E）正式公開亮相。

文章介紹，從技術性能而言，「鷹擊-21E」屬於高超音速反艦導彈，採用兩級設計，後部是固體火箭發動機助推級，前部是高超音速滑翔體，二者之間使用流線型的級間段相連。

雙錐體高超音速滑翔體設計，氣動升阻比性能較好，可在中低層大氣中起滑。同時還可以進行大範圍的橫向機動以進行機動變軌等。

「鷹擊-21E」是典型的外貿型號，即基於本土使用型號的「衍生品」，是為了降低生產成本而外貿出售。但如今全球各國都沒有一款高超音速導彈正式裝備海軍，已經產生外貿型號的「鷹擊-21」，其正式列裝型號一定會性能更佳。

文章指出，「鷹擊-21E」外貿型號亮相珠海航展，說明「鷹擊-21」已經不是海軍最先進的艦載高超音速導彈，更先進的艦載高超音速導彈很可能已經出現，亦意味着中國海軍開始在近海防禦體系中建立了更加具有摧毀力的作戰系統，讓拒止作戰能力躍升一個台階。