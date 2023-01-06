中國第三艘航母「福建艦」內部艙室首次曝光　各種設備安裝完成

解放軍福建號航空母艦去年6月下水，近日，央視《朝聞天下》節目首次曝光其內部畫面。



福建艦全稱中國人民解放軍海軍福建艦，舷號為18，是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，去年6月17日，下水命名儀式在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。其採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

從節目曝光的畫面可見，福建艦機電部門艙段中隊正在對機電設備進行檢查調試，顯示器、照明、管路等各種設備都已經安裝完成，完工度相當高。

機電部門艙段中隊中隊長周學軍表示，二十大報告提出，要如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，「黨和人民把國產最新型航空母艦交到我們手上，我們必須把使命擔當扛在肩上，駕馭國之重器。為建設世界一流航母部隊而努力奮鬥。」

值得一提的是，去年下水時，多間外媒對事件進行報道。彭博就認為，福建艦下水是中國努力實現武裝力量現代化和縮小與美國軍事差距的分水嶺。不過雖然福建艦將更接近美國最新的航母「USS Gerald R. Ford」，但它在能力和航程上可能不及「Nimitz」或「Ford」級核動力超級航母。美國有線新聞網CNN則引述「華盛頓智庫戰略與國際研究中心」（CSIS）指，福建艦是中國軍方「首次涉足現代航空母艦」。