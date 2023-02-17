內地首檢出XBB.1.5個案　曾光：免疫屏障相當牢固

內地首次檢出Omicron XBB.1.5個案，不過專家就表示，內地的免疫屏障相當牢固。



中國疾控中心周三（15日）通報，內地自去年12月以來，發現14宗本土重點關注新冠變異株個案，包括1宗XBB.1、1宗XBB.1.5、5宗BQ.1.1、1宗BQ.1.1.17、4宗BQ.1.2和2宗BQ.1.8。當中，1宗XBB.1.5為本周期新增變異株個案。

針對XBB.1.5變異株會否引發新一波大規模感染，中疾控流行病學前首席科學家曾光表示，目前人群在短時間內集中發病後獲得了自然免疫，相當於普遍接種了一次疫苗，而且這次自然感染免疫是在全國已經接種34億劑次疫苗的基礎之上發生的獲得的，「中國易感人群已經不足全人口的10%內地民眾。」

曾光又指，民眾短時間內形成如此大規模的免疫屏障，其他各國沒有出現過，中國的自然感染率已經高過世界上絕大多數的國家，免疫屏障是相當牢固的。

曾光說，內地感染高峰已經過去一個多月，仍未發現能夠突破免疫屏障的變異株，但要繼續觀察新增變異株，「與其相信預測不如做好實戰探測，以早期發現病毒的演變，為應急決定最適合的疫苗接種策略服務。」