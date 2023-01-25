XBB、BQ.1毒株將引爆新一波感染高峰？專家：上半年可能性較小

新冠疫情下，外界關注在多國流行的XBB和BQ.1毒株會否在中國流行，從而引發又一波感染高峰。對此，北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾周三（25日）表示，今年上半年出現這兩種毒株流行的可能性比較小。



李侗曾認為，隨著放開出入境政策，中國未來可能會有更多感染BQ.1、XBB毒株的本土病例，但總體而言，今年上半年出現這兩種毒株流行的可能性比較小。在國內，多數人是在去年12月和今年1月染疫，產生的抗體至少能夠保護三四個月以上，多能保護半年以上，到今年的三四月，多數人應該都還在免疫保護期內。

他又指，縱使研究表明，BQ.1和XBB的免疫逃逸能力較強，但目前感染的BA.5等毒株，對於這兩種毒株仍然是有一定保護作用的，呼籲民眾對於這兩種毒株不必過於擔憂，並提醒要繼續保持戴口罩、勤洗手、多開窗通風這些好的衛生習慣。

1月17日，中國疾控中心病毒病所所長許文波亦在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，BQ.1和XBB尚未像BA5.2和BF7一樣在中國展現出傳播優勢，預計BQ.1和XBB傳播佔比會逐漸升高，但不會單獨引起新一輪疫情升高。