搞權色交易與多人發生不正當性關係　雲南80後女幹部段穎被雙開

雲南省紀委監委周五（17日）通報，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎，因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。值得注意的是，段穎是80後正廳級幹部，她涉嫌搞權色交易與多人發生不正當性關係等。



通報指，段穎喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；官德不修，底線失守，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正，嚴重違反社會公德、家庭美德，與多人發生不正當性關係；利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助，非法收受他人財物。

經雲南省紀委常委會會議研究並報雲南省委批准，決定給予段穎開除黨籍和公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，段穎涉嫌搞權色交易與多人發生不正當性關係等。（網上圖片）

公開資料顯示，段穎出生於1982年10月，她曾通過競爭性選拔出任紅河州瀘西縣縣長，此後歷任紅河州商務局黨組書記、局長，紅河州發展和改革委員會黨組書記、主任等職，2017年任共青團雲南省委黨組成員、副書記。

2021年1月，雲南省委組織部發布省管幹部任前公示公告，其中，段穎擬任省直單位正廳級領導職務。隨後，她出任雲南省投資促進局黨組書記、局長，直至落馬。2022年8月9日，雲南省紀委監委網站發布消息稱，段穎涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。