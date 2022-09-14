廣州政法委原書記謝曉丹被雙開　涉以權謀私、權色交易、對黨不忠

撰文：梁子傑
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9月13日，中央紀委國家監委網站通報，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省廣州市委原常委、政法委原書記謝曉丹嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

官方媒體《央視網》報道，經查，謝曉丹喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，與他人串供並轉移隱匿證據以對抗組織審查，參加迷信活動；無視中央八項規定精神，長期違規收受禮品、禮金，違規借用管理服務對象車輛；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題。

通報指，謝曉丹大肆以權謀私，利用職權為親屬在承建工程項目方面謀取利益；生活腐化，搞權色交易；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務上的便利，在工程承攬、案件辦理、房地產開發等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

2021年3月10日上午，廣州市召開政法隊伍教育整頓工作新聞發布會。（南方都市報）

通報稱，謝曉丹嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予謝曉丹開除黨籍處分。

由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

官方簡歷顯示，謝曉丹1963年12月出生，廣東潮州人，在職研究生學歷，1981年8月參加工作，1987年12月加入中國共產黨。歷任廣州市國土資源和房屋管理局局長、廣州市住房保障辦公室主任，廣州市政府秘書長，廣州市副市長、市公安局局長，廣州市委常委、政法委書記，廣州市政協黨組成員。

2019年10月22日下午，廣東省廣州市委常委、政法委書記謝曉丹一行13人到龍灣區調研司法行政工作。溫州市司法局副局長楊際平、龍灣區副區長呂慶雷等陪同調研。（温州市司法局）
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