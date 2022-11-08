鄭州女幹部防疫記招哭訴缺席女兒成人禮惹議　官媒斥：少打悲情牌

近日，鄭州市中原區桐柏路街道幹部劉紅英在當地防疫記者會中，聲音哽咽地稱自己缺席了女兒18歲成人禮，引發廣泛熱議。

官媒《人民日報》旗下媒體《俠客島》發文批評，指公眾想聽的是工作人員用具體數字和案例告訴大家「情況我們都掌握」，而不是在這個場合過度抒情、打「悲情牌」。



鄭州女幹部防疫記招哭訴錯過女兒成人禮。（網上圖片）

文章稱，許多網民對這種「悲情牌」並不買賬，甚至寫出「我已窮得揭不開鍋，你卻說你沒按時吃燕窩」的段子來進行諷刺調侃。

文章批評，鄭州發布會的「人情味兒」加得畫蛇添足，暴露出有關部門在公眾溝通、輿論宣傳方面的短板。發布會是一個解決公眾關切，凝心聚力、增信釋疑的場合，而不是個人專訪。

文章續指，鄭州防疫正是吃緊的時候，大家想聽的是工作人員用具體數字、案例告訴大家：「情況我們都掌握」、「物資我們有儲備」、「問題我們有辦法」、「反饋我們有渠道」，而不是在這個時候這個場合過度抒情、「倒苦水兒」、打「悲情牌」。

鄭州女幹部防疫記招哭訴錯過女兒成人禮。（網上圖片）

文章又稱，大家前腳剛看過「一位陽性密接外賣員的一天」，感慨疫情中每個艱難謀生的普通人都不容易，後腳就看到某「書記」因錯過女兒成人禮而哭泣，相形之下，「書記」的眼淚不僅瞬間貶值，甚至還會反噬，變作當代的「何不食肉糜」。

文章最後說，實幹和宣傳本應是幹部的兩大法寶，「會說不會幹，遲早要完蛋；會幹不會說，最後白忙活」。快三年了，「我們為防疫已經投入了如此巨量的資源、付出如此巨大的努力，幹部們在工作中一定要把道理講明白，把姿態放低，才不至於費力不討好，為民反把民心失。」