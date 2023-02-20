杭州2校多名學生確診新冠　官方：均為首次感染非新一輪流行開始

新冠爆發高峰期度過後，內地疫情平緩，好似新冠「消失」了。但根據中國疾控中心2月18日最新發布《全國新型冠狀病毒疫情情況》，雖然感染患者已大幅降低，但每日新增感染者仍在5000例以上。

昨日（19日）晚間，網傳兩條消息引發民眾擔憂新冠下一波感染高峰降至。其中一則為，杭州西湖區某小學通知家長，有10名學生出現發熱、咽痛等新冠症狀，抗原測試為陽性。另一條是杭州拱墅區一所中學已有多個班級多人出現新冠感染，且多為未感染過的學生。

據《杭州日報》報道，杭州疾控表示，有2所學校涉及疫情，其中西湖區某小學共10例，拱墅區某中學5例，均為新冠首次感染，屬於正常現象，並不代表新一波流行開始。



西湖區該小學負責人表示，目前學校已經按照相關部門的要求做好後續安排，各項工作也正在有條不紊地進行，請家長們不要恐慌。新冠病毒「乙類乙管」後，這可能會成為新常態。

今日（20日）杭州西湖區通報表示，已對該校相關班級發布停課4日的通知，區聯防聯控及教育局、疾控中心已展開調查處置，流調顯示確診學生均無新冠感染史，為首次感染，目前症狀平穩，精神狀態良好。

杭州西湖區某小學通報10名學生新冠確診。（浙江日報）

孩子就讀於杭州拱墅區該中學的家長亦稱，據其所知，該校已有好幾個班出現陽性確診學生，自己孩子班裡就有數個陽性確診學生。出現新冠症狀的學生需要進行抗原測試，確診陽性學生居家學習，無症狀學生則正常上學。

該家長亦表示，目前出現新冠症狀的學生都是此前未「陽」過的。由於已過感染高峰，家長們反應淡定。

隨著中小學陸續開學，2月1日時浙江多市發布開學告知書，請家長和學生提前做好開學準備，明確「開學前需健康監測，進行抗原或核酸檢測，如檢測結果為陽性，延遲返校」。溫州、湖州、舟山等市亦建議學生開學前7日進行自我健康檢測，無症狀即可返校，不需提供陰性證明。

公共衛生與流行病學專家曾光教授曾表示，「新冠對於人們生活的影響並沒有完全消失。」公眾仍需保持謹慎，做好基本防護。