中疾控：去年12月以來發現15宗本土重點關注變異株　包括XBB.1.5

1月18日，中疾控網站發布最新的全國新冠疫情情況。

數據顯示，內地人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，在院新冠感染者於今年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降。

自12月以來，內地共發現本土重點關注變異株15宗，包括XBB.1.5、XBB.1、BQ.1.1等。



感染監測數據

2022年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰694萬，之後波動下降，2月16日為10720宗；檢測陽性率12月25日達高峰29.2%，之後波動下降，2月16日為1.1%。

各省份報告抗原檢測量呈現波動減少趨勢，從2022年12月19日的最高189萬，波動下降到2月16日的7.2萬。自2022年12月9日，抗原檢測陽性數及陽性率快速上升，12月22日達高峰33.7萬後波動下降，2月16日陽性數降至508。

發熱門診診療情況

內地發熱門診的就診人數於2022年12月23日達到峰值286.7萬人次，隨後連續下降；2023年1月23日後就診人數呈現低位波動，2月16日為12.4萬人次，較峰值下降了95.7%。

全國發熱門診（診室）診療人數變化趨勢。（中疾控）

住院診療情況

全國在院新冠病毒感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降；2月16日下降至2萬人，較峰值減少了98.8%。

在院新冠病毒感染者中，重症患者數量於2022年12月27日至2023年1月3日期間每日增量近1萬，1月4日增量明顯下降，1月5日達到峰值12.8萬後持續下降，2月16日下降至56宗，較峰值下降了99.9%。

在院新冠病毒感染死亡病例數，於1月4日達到每日峰值4273宗，隨後持續下降，2月16日下降至6宗，較峰值下降99.9%。

2月10日至2月16日，內地累計在院新冠病毒感染相關死亡病例98宗，其中新冠病毒感染導致呼吸衰竭死亡1宗、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡97宗。

新冠病毒感染本土病例病毒變異監測情況

2022年9月26日至2023年2月16日，全國共報送25632宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，共存在78個進化分支，主要流行株為BA.5.2.48（53.4%）、BF.7.14（24.9%）和BA.5.2.49（13.9%）。

BA.5.2等20種進化分支構成比在0.1%-2.4%之間，55個進化分支的構成比小於0.1%（共佔0.6%）。

全國新型冠狀病毒變異株變化趨勢圖。採樣日期為2022年9月26日至2023年2月14日，圖中標記的數字分別為BA.5.2.48、BF.7.14和BA.5.2.49進化分支有效基因組序列數量。（中疾控）

12月以來本土病例病毒變異株監測情況

2022年12月1日至2023年2月16日，全國共報送16931宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共存在34個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48（60.4%）和BF.7.14（28.9%）。

共發現本土重點關注變異株15宗，其中，1宗XBB.1，1宗XBB.1.5，1宗BQ.1，5宗BQ.1.1，1宗BQ.1.1.17，4宗BQ.1.2和2宗BQ.1.8。

北京、天津和內蒙古以BF.7及其子分支為優勢株；江蘇BF.7及其子分支和BA.5.2及其子分支基本持平；其他省份均以BA.5.2及其子分支為優勢株。