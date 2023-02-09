中疾控專家：全國人群免疫力高　未來極小可能出現更強變種病毒

撰文：林芷瑩
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2月9日，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹重點人群、重點機構、重點場所疫情防控情況。
中疾控指出，目前尚未監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行。
中疾控流行病學首席專家吳尊友表示，未來出現比現在傳染性更強的變異毒株可能性極小。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操介紹，監測數據顯示，今年1月1日以來，從全國各個口岸入境人員當中監測到39種進化分支，全部為Omicron變異株，以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主，到目前為止尚未監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行。

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，全國疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固。目前監測未發現病毒變異株傳播力、免疫逃逸能力和致病力明顯增強的情況。

中疾控流行病學首席專家吳尊友。（中國網）

對於新冠病毒總體變化的特點，吳尊友指出，新冠病毒一直持續地發生變異，並呈現出傳染性、免疫逃逸能力增強，但致病性減弱的趨勢。

從世界衛生組織網站公布的死亡和病例數比例來看，新冠病毒的致病性一直下降，2020年為2.33%，2021年為1.72%，2022年為0.28%，2022年12月份只有0.08%。

上述數據顯示，新冠病毒變異的變化對人類生命安全的威脅在減弱，其中也不排除人類與新冠病毒的抗爭，特別是新冠疫苗的廣泛應用。

至於未來新冠病毒的傳染性、致病性會否更強，吳尊友指出，從目前來看，未來出現比現在傳染性更強的變異毒株的可能性非常小；出現致病性加強，或出現Delta甚至是原始毒株的可能性也是非常小。

吳尊友表示，中國剛剛經歷一次全國性的新冠病毒感染流行，多數人已經康復，全國範圍內人群的免疫保護力處於較高時期。因此，近幾個月再出現新一波新冠疫情的可能性較小，今後再出現大規模流行的可能性也較小。

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