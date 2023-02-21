愛奇藝調整VIP會員功能：恢復高清投屏　支持5部設備同時登錄

2月20日，愛奇藝官方發布《關於愛奇藝會員服務優化情況說明》，包括恢復高清投屏服務，支持5部設備同時登錄，不限制登錄設備種類。

此前，愛奇藝曾被曝限制投屏清晰度、投屏設備數量與會員多重收費等問題。



《說明》指，2023年2月20日起，仍處於訂閱狀態的愛奇藝黃金VIP會員，恢復720P和1080P清晰度的投屏服務。同時，為方便用戶跨終端使用，愛奇藝黃金、白金、星鑽VIP會員可在5部設備上登錄，不再限制登錄設備種類。

愛奇藝調整VIP會員功能，包括恢復高清投屏，支持5部設備同時登錄。（ 資料圖片）

此前，不少網民反饋，愛奇藝App限制投屏功能，原本支持最高4K清晰度投屏的黃金VIP會員，只能選最低的480P清晰度，幾乎無法觀看。若想4K投屏，必須購買白金VIP會員。更有使用愛奇藝長達7年的用戶因不滿投屏限制，將愛奇藝告上法庭。

對此，上海市消保委表示，平台沒有權利獲取用戶的手機權限，干涉消費者採用第三方App或者通過連線等方式投屏。投屏是移動端用戶正常的使用場景，消費者想在手機或電視等媒介上觀看，都是消費者的正當權利。

愛奇藝曾被曝限制投屏清晰度、投屏設備數量與會員多重收費等問題。（圖 / VCG）

2月1日下午，愛奇藝官方表示，已收到關於投屏清晰度變更的應訴通知，會本着尊重法律、尊重合同、尊重消費者權益的原則認真審慎對待。

2月20日，愛奇藝官方發布「說明」中表示：「感謝愛奇藝VIP會員多年來對我們的厚愛，我們會努力推出更多更好的內容，繼續提升服務體驗。」