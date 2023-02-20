前青島市長張新起受賄判無期徒刑　曾因濫種樹木被稱「種樹市長」

今日（20日），江蘇省南京市中級法院公開宣判山東省人大常委會原黨組成員、副主任張新起受賄一案，對張新起以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對張新起受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。張新起當庭表示服從法院判決，不上訴。



張新起曾任青島市市長5年，曾因引發輿論風波的濫種樹木事件被稱為「種樹市長」。



江蘇省南京市中級法院公開宣判張新起受賄一案，對張新起以受賄罪判處無期徒刑。（央視）

《人民日報》報道指，經法院審理查明，2001年至2019年，張新起利用擔任濰坊市委副書記、濰坊市政府副市長、市長，濰坊市委書記，青島市委副書記、青島市政府市長，山東省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、項目開發、工程承接、規劃審批、職務調整等事項上提供幫助。

2006年至2021年，張新起直接或通過他人非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣1.55億餘元。

內媒《南方都市報》報道指，張新起曾任青島市市長5年，曾因引發輿論風波的濫種樹木事件被稱為「種樹市長」。

當時青島在高架橋橋底下種樹，樹冠直接頂到了橋體；在海邊種樹，擋住了眺望大海的視線；在人行道上種樹，把行人趕到了機動車道。青島市民稱呼張新起為「種樹市長」、「張種樹」、「青島樹哥」等。