與多名女性來往、常上班時約會　廣西醫院落馬院長受賄案細節曝光

廣西壯族自治區紀委監委宣傳部、自治區黨風廉政教育中心攝製的電視專題片《清廉建設 勇毅前行》，於1月14日至16日一連3日在廣西衛視、廣西新聞頻道播出，引發迴響。其中，專題片披露河池市第一人民醫院原黨委副書記、院長譚仁林受賄案的眾多細節。

2020年7月，譚仁林因涉嫌嚴重違紀違法問題接受立案審查調查；2021年1月被開除黨籍和公職。片中提到，譚男不僅包養情人，還同時與多名女性密切來往，經常在上班時間約會，將大部份賄款用在不正當交往上。



譚仁林一案是在去年5月17日公開宣判，法院審理查明，譚仁林利用職務便利，為相關單位和個人在醫療設備、耗材銷售及貸款結算方面提供幫助，非法收受財物共計847萬餘元（人民幣．下同）。譚因犯受賄罪、單位受賄罪，被判處有期徒刑11年，並處罰金80萬元。

據介紹，河池市第一人民醫院是當地歷史最悠久的公立醫院，但近年來被指存在看病難、看病貴、醫德醫風等問題，而院方個別高層大搞腐敗和不正之風正是導致問題的一個重要原因。

一開始參加工作時，譚仁林的形象是一個文質彬彬的大學生，然而隨著職務升遷，其「話語權」愈發有份量，遂成為供應商們重點「圍獵」的目標，譚也在燈紅酒綠的誘惑、一次又一次糖衣砲彈攻勢下徹底喪失政治免疫力。某次酒局中，譚仁林認識了女子莫某，並迅速淪陷，最後導致家庭破碎，離婚收場。後來，他不僅包養情人，還同時與多名女性密切來往，經常在上班時間約會，其受賄所得大部分用在與這些女性的不正當交往上。

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而沉迷在鶯歌燕舞、紙醉金迷的溫柔鄉後，工作成了走過場的形式，在擁有1500名職工的河池市第一人民醫院中，譚仁林卻是個幾乎不管理事務的「逍遙王」。不過在藥品、耗材、醫療設備採購等重要會議上，譚仁林還是必定參加並主持的，因他身在權力中心，為各方爭相拉攏腐蝕的重點對象，「我是2012年7月中旬上來擔任院長，陸陸續續就有人來，通過年前、春節前，或者是中秋節前、國慶節前，通過一些拜訪來給這個錢款，還有一些禮物」。

從事醫療器械生意的商人老闆宋某某是當中的佼佼者，據河池市紀委監委工作人員李寶介紹，當譚仁林在外喝酒，宋某某就會鞍前馬後負責接送，做好「保鏢」工作。譚在南寧買房時，宋也跑上跑下，全程幫辦手續，儼然一家人。如此譚在擔任院長後就指點宋某某搞醫療設備供應，發了大財的後者從而送上了70萬元的「好處費」。

18日晚，廣西紀檢監察網刊文指，醫生本是救死扶傷的崇高職業，卻被腐敗分子玷污了白衣天使的純潔。河池市紀委監委駐市衛生健康委紀檢監察組組長溫建平表示，該紀檢監察組將以譚仁林的典型案例為鑑，深化以案促改，常態化開展糾治醫療衛生領域腐敗和作風問題整治，以享樂奢靡四個方面突出問題為重點進行專項整治，不斷加大監督問責力度，做到風腐同查同治，把政治監督做實、日常監督做細，推動清廉醫院建設再出成效。