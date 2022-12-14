扣押防疫口罩落馬　大理市委原書記被雙開　通報指為減輕處分行賄

兩年前，任職大理市委書記的高志宏違法扣押徵用由瑞麗發往重慶的防疫口罩而被免職，14日大理州紀委通報，高志宏因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。



通報指，高志宏夥同他人買賣商品房謀利；違規借貸牟利，且在專項整治中不如實向組織報告。通報中更特別提及，高志宏為謀求職務晉陞和減輕處分，向國家工作人員行賄。



高志宏，出生於1971年1月，中央黨校研究生學歷，1993年7月開始工作後，一直未曾離開大理。高志宏歷任共青團雲南省大理州巍山縣委書記，大理州文化局副局長，大理州體育局局長，大理州發展和改革委員會黨組書記、主任等職。

2015年11月，高志宏獲提名為大理市市長；2018年轉任大理市委書記。2020年大理市違法扣押徵用由瑞麗發往重慶的防疫口罩，引發社會關注。

高志宏因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。（微信＠大理融媒）

雲南紀委監委因「違法扣押口罩」一事對5個單位、8名責任人進行問責處理。其中，時任大理市委書記高志宏同志被給予黨內嚴重警告處分、免職處理。此後，高志宏調入大理州人大常委會機關擔任二級調研員。

據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知君」指出，這並非高志宏第一次被處分。2019年，高志宏因雲南洱海生態保護工作不力、部分項目推進緩慢問題的問題被處以黨內警告處分。

2022年6月，高志宏被查。他接受紀律審查和監察調查半年後被開除黨籍和公職。大理州紀委通報，高志宏處心積慮對抗組織審查；違規收受大量禮品禮金。通報中更特別提到，高志宏為謀求職務晉陞和減輕處分，向國家工作人員行賄。

此外，高志宏以權謀私，夥同他人買賣商品房謀利；違規干預和插手建設工程項目；生活作風問題嚴重；違規借貸牟利，且在專項整治中不如實向組織報告；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付、人事調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。