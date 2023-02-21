二十屆二中全會下周召開　將審議《黨和國家機構改革方案》

據新華社報道，中共中央政治局今日（21日）召開會議，決定今年2月26日至28日在北京召開中共第二十屆中央委員會第二次全體會議。中共總書記習近平主持會議。



報道指，會議討論了中共中央政治局向中央委員會作的工作報告。會議討論了《黨和國家機構改革方案》稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆二中全會審議。

會議指，黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央把深化黨和國家機構改革作為推進國家治理體系和治理能力現代化的重要任務。會議強調，必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調，適應統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局的要求，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

會議討論了向第十四屆全國人大第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選和向政協第十四屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選。

會議又討論了國務院擬提請第十四屆全國人大第一次會議審議的《政府工作報告》稿。會議認為，過去一年是黨和國家歷史上極為重要的一年：勝利召開黨的二十大，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖；全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加大宏觀調控力度，經濟社會大局保持穩定。

會議強調，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，要按照中央經濟工作會議部署，紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心。

會議又指，要全面貫徹落實黨中央決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要著力擴大國內需求，加快建設現代化產業體系，切實落實「兩個毫不動搖」，更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險。