中國留學生頻陷海外「虛擬綁架」　外交部公告提醒同胞警惕騙局

近年來，針對中國留學生的「虛擬綁架」案層出不窮。據「外交部駐澳門特派員公署」官方公告，日前，一名澳門留學生在歐洲陷入「虛擬綁架」騙局，不僅身心受到傷害、學業受到影響，也蒙受較大經濟損失，所幸受害者已平安脫險。

外交部駐澳公署發布提醒，請留學生提高安全意識，做好防範措施，警惕「虛擬綁架」詐騙陷阱。



公告中稱，針對中國留學生的「虛擬綁架」類電訊詐騙案件在海外一再發生。犯罪分子利用留學生初來乍到、涉世未深的特點，假冒中國公檢法機關、國際刑警組織之名，以威脅恐嚇、資金清查、教唆拍攝被「綁架」影片等不法手段實施敲詐勒索並屢屢得手，受害者損失巨大、創傷嚴重。

隨著國際往來恢復，愈來愈多內地、港澳學生赴海外學習交流，外交部駐澳門公署提醒廣大同胞，特別是留學生群體，不斷提高安全意識，切實做好防範措施，高度警惕「虛擬綁架」詐騙陷阱，避免人身和財產安全遭受損害。

充分做好預防



（一）注意保護個人信息。妥善保管護照、身份證、電話號碼、銀行賬號和密碼等重要資料，切勿輕易透露個人家庭情況。

（二）注意甄別不明來電。高度警惕自稱「警方辦案」「通緝追查」「違禁郵寄」等各類可疑電話，及時掛斷並向警方、使館等權威單位求證，同時告知家人、老師和同學。

（三）牢記「不輕信」「不轉賬」。中國公檢法機關和駐外使領館既不會要求當事人關閉通訊工具、外出避難或拍攝被捆綁毆打影像，更不會索取銀行賬戶、要求轉賬匯款，切勿被謊言嚇住騙住。



外交部求助方式



1、中國駐外使領館和外國警方應急電話可在「中國領事服務網」（https://cs.mfa.gov.cn）「了解目的地」欄目或「中國領事」APP中查詢；

2、外交部全球領事保護與服務應急熱線電話：0086-10-12308或0086-10-65612308；

3、外交部駐香港特派員公署領事保護與服務熱線電話：00852-21066303;

（外交部駐澳門特派員公署領事保護與服務熱線電話：00853-66888353）

4、中國反電訊網絡詐騙中心：可撥打內地110報警電話，如北京為0086-10-110、廣州為0086-20-110；

