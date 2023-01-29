教育部促留學生盡快出境返校　2023年起線上課程將不獲學位認證

內地學生出境留學回國後，需通過教育部留學服務中心進行「學位認證」，境外學歷才可獲認可。

疫情爆發後，中國與海外往來限制較多，許多學生被迫以在線方式修讀課程，教育部留學服務中心彼時會為此類留學生正常頒發認證。

隨著中國開放邊境，境外院校全面恢復線下授課。1月28日，教育部留學服務中心發通告稱，將不再對遠程國（境）外學歷學位證書和高等教育文憑進行認證。



通告表示，為切實保障廣大留學人員的利益，維護教育公平，教育部留學服務中心決定取消疫情期間的特殊認證規則。對於2023年春季學期（南半球秋季學期）及以後仍採用遠程方式學習（包括新入學和繼續學習的情況）所獲國（境）外文憑證書，中心將不再提供認證服務。

公告要求，不管是已開學還是尚未開學的國家和院校，學生都應盡快返校學習。若在公告發布以後，仍然以跨境在線方式學習獲頒的學歷證書，將不能獲得認證。確有特殊情況原因的，中心將做好個案處理。

據悉，內地學生若在香港、澳門、台灣獲得學位，返回大陸後，亦被視為「留學」。學生需獲得教育部「學位認可」，學歷方可在大陸正常使用。