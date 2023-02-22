主任宋濤罕見晤新加坡外長　國台辦：向國際講清楚推進統一工作

國台辦主任宋濤昨天（21日）在北京會見新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan），台媒指國台辦主任單獨會見外國外長，以往十分罕見。



國台辦今日（22日）表示，向國際社會講清楚台灣問題的歷史經緯和法理事實，講清楚國台辦為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程所作的工作和努力，是國台辦的工作之一。



據國台辦旗下官媒中國台灣網報道，宋濤在會見維文時表示，大陸正全面貫徹落實中共二十大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，努力促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞，共創「祖國統一」和民族復興歷史偉業。希望新方恪守一個中國原則，支持中國統一大業。

報道指，維文則表示，新方將繼續恪守一個中國原則，反對「台獨」，支持兩岸關係和平發展。

國台辦主任宋濤在北京會見新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan），台媒指國台辦主任單獨會見外國外長，以往十分罕見。（Vivian Balakrishnan@Facebook）

台媒《聯合報》報道指，國台辦主任單獨會見外國外長十分罕見，這顯示大陸將更倚重新加坡在兩岸發揮的作用。報道又指，新加坡和兩岸都有往來，政治和經貿關係密切。新加坡前總理李光耀也曾與兩岸領導人有深厚交情。

《聯合報》引述北京消息人士稱，在兩岸尚未開啟對話、協商之際，宋濤見新加坡外長，顯然希望新加坡在未來兩岸關係中扮演更重要的中介角色，準確傳遞訊息，並成為橋樑的角色。

國台辦：向國際講清楚推進統一工作

在今日的國台辦新聞發布會上，有台媒問及宋濤會見維文時罕見提到兩岸關係，有評論認為這似乎是大陸希望新加坡能扮演橋樑角色，對此有何回應？

國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，長期關注國台辦工作的話，就知道這種情況並不罕見。世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係基本準則，是國際社會普遍共識。向國際社會講清楚台灣問題的歷史經緯和法理事實，講清楚我們為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程所作的工作和努力，是國台辦的工作之一。

朱鳳蓮又稱，國際社會廣泛理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。我們對此表示讚賞。