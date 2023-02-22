「小三通」4條客運航線全部復航　自1月7日來已運行62個往返航班

受新冠疫情等因素影響，兩岸「小三通」航運一度暫停。近日，隨著中斷3年的馬祖北竿白沙港至福州黃岐的「小三通」客運航線恢復通航，至此，4條「小三通」客運航線全部復航，為金門、馬祖民眾往返兩岸提供便利。而數據顯示，自1月7日客運航線相繼復航以來，已運行62個往返航班。



周日（19日）10時，搭載59名旅客的「吉順9號」從馬祖白沙啟航前往連江黃岐客運碼頭，並於當日12時30分從連江返回馬祖。至此，4條「小三通」客運航線全部復航。

馬祖北竿白沙港至福州黃岐的「小三通」客運航線恢復通航。連江縣長王忠銘（左三）等人出席復航典禮。 （連江縣政府）

據大陸交通運輸部周三（22日）消息，自1月7日「小三通」客運航線相繼復航以來，已運行62個往返航班、安全運送旅客6715人次。為確保順利復航，各級交通運輸部門本著「安全、便利、高效、關懷」的原則，強化調研指導服務，細化復航工作方案，加強安全風險防範，完善碼頭基礎設施，提升服務保障能力。

自「小三通」客運航線正式啟動以來，已安全運營21.7萬航次，運送旅客2208萬人次。當局指，福建交通運輸部門將以此為契機，持續做好「小三通」客運航線常態化運營服務與保障工作，促進海峽兩岸融合發展示範區建設。