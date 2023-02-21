台民調：42.8%民眾相信台海若開戰美國會派兵協防　較去年增加

台灣民意基金會周二（21日）公布最新民調顯示，42.8%受訪者相信，一旦中共武統，美國會派兵協防台灣，較去年2月增加約8.3%。



台灣民意基金會舉行2月民調發表會，針對俄烏戰爭滿一年進行民調，顯示64.9%受訪者認為俄羅斯攻打烏克蘭沒有正當性，認為有正當性的僅7.9%。與此同時，51.6%受訪者擔心台灣成為第二個烏克蘭，比一年前戰爭爆發不久時的59.7%減少，而表示不擔心的有43.6%，比一年前的37.5%增加。

台海方面，45.3%受訪者表示，若明日中共出兵攻打台灣，對台軍保護台灣的能力有信心，沒信心的則有47.2%。其中，72%的民進黨支持者對台軍有信心，反之有73%的國民黨支持者對台軍沒信心。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，軍方和國民黨有極深的淵源，但國民黨卻反而對其能力沒有信心，這究竟是國民黨比較了解軍隊，還是因為政治意識形態比較親中所致，值得探究。

相信美國會派兵協防台灣的民眾顯著增加。圖為2020年1月，美軍陸戰隊戰爭學院曾首次公開兵棋推演介入台海戰爭的情況。（Facebook@War On The Rocks）

另外，一旦中共武統，42.8%受訪者相信美國會派兵協防台灣，與去年2月民調的34.5%相比增加約8.3%；不相信的有46.5%，與去年2月的55.9%相比減少9.4%，一年之間出現巨大變化。對此，游盈隆稱，過去一年，台美關係非常熱絡，軍備採購增加、台美高層交流等，提升了台灣民眾信心，美國總統拜登多次重申美軍會介入，也發揮了效果。

近期，美國擊落中國氣球事件受到廣泛關注，民調也問到受訪者對於大陸間諜氣球進入台灣領空的態度，結果顯示多達66.3%贊成台軍應否比照美軍將其擊落，不贊成的僅19.2%。