三男闖貴州百年古墓做探靈直播　開棺取屍骨擺拍　被訴侮辱屍骨罪

近年來，內地盜墓類小說、電視劇火熱，引發觀眾好奇古墓探險，網絡上「探靈直播」應運而生。

據貴州省龍里縣人民檢察院近期公布一則起訴書，去年3月，遼寧葫蘆島一名「00後」男子陳某與兩名同伴進入龍里縣「果裡岩洞葬」內直播。過程中，陳某竟隨意打開洞內棺木，並取出屍骨任意擺拍。陳某因涉嫌侮辱屍骨罪被起訴。



《澎湃新聞》報道，始於明朝的「果裡岩洞葬」在2015年5月被貴州省政府列為省級文物保護「古墓葬」。其中安葬的是果裡村及外省吳氏宗族的祖先，還有近年離世的60歲以上老人。

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起訴書顯示，2022年3月28日晚上9時許，被告人陳某與兩名同伴擅自進入上述古墓葬內，通過「安陌直播」平台進行直播。過程中，被告人陳某隨意打開棺木，取出屍骨任意擺拍。涉非法使用屍骨賺取非法利益。

翌日，陳某便因涉嫌盜掘古墓葬罪被龍里縣公安局立案偵查；同年4月12日被刑事拘留。陳某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。

貴州省龍里縣人民檢察院認為，陳某的行為觸犯了《刑法》第302條，無視社會風尚公序，敞露並非法使用屍骨，犯罪事實清楚，證據確鑿，應以侮辱屍骨罪追究其刑事責任。根據《刑事訴訟法》第176條，提起公訴，請求法院判決。