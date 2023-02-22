貴州女自爆屢遭教師丈夫家暴　按地掐頸毆打　掙扎後被強行倒拖

貴州六盤水市劉女士反映，結婚一年多來，多次遭到丈夫范某家暴毆打，對方是六枝特區龍河鎮中學的教師。

劉女士指，已諮詢律師準備離婚。當地教育局、公安、婦聯等多部門已介入處理。



2月21日，劉女士在網上公開一段閉路電視紀錄，並稱自己多次被丈夫毆打，屢次遭受言語辱罵和家庭暴力，曾兩次被毆打至住院。

片中顯示，2月12日，一名男子將劉女士從屋內拖出來後按壓在地板上，騎在她的身上不停地掐頸毆打、掌摑，又多次將劉女士的頭部撞向地板。期間，劉女士試圖反抗無果，她被強行倒拖並發出痛苦叫喊，施暴長達5分鐘。

+ 2

《極目新聞》報道，2月22日，劉女士介紹，與丈夫結婚剛滿一年，但已多次被對方家暴及言語辱罵，身上曾多處受傷，而雙方產生矛盾的原因為家庭事務，「我們是談戀愛半年後結的婚，沒想到他這樣，現在我正在諮詢律師，準備離婚」。

從劉女士公開的照片可見，其肩部、手部及頸部有多處淤青和傷痕。

六盤水六枝特區教育局工作人員稱，已接到有關舉報，上述行為屬於家暴，當局已疏導安慰女方，「婦聯、派出所已經介入，公安局牽頭，我們教育系統配合」。