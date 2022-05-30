官媒揭礦企偷逃水資源稅　疏乾水偷排或出售黑市交易猖獗

在採煤過程中，煤層自然湧出的污水又稱為「疏乾水」，屬於寶貴的地下水資源。

然而，新華社旗下雜誌《半月談》揭發，當前煤礦疏乾水「黑市交易」猖獗，不少礦企偷逃水資源稅金額巨大，導致地下水濫用浪費，破壞生態環境。



《半月談》調查發現，一些煤礦湧出的疏乾水，本應按量繳納水資源稅，實際上不少礦企並未上報水利部門，而是偷偷處理了事。以北方某省份的其木礦業公司為例，通過私埋暗管、避開計量設施等方式，該公司2018年至2021年間私下處理902萬立方米疏乾水，涉嫌偷逃水資源稅超1800萬元（人民幣，下同）。

本應由水利部門管理調配的疏乾水，也被大批量暗中售出，礦企不僅偷逃稅金，還可大賺一筆。2018年至今，工貝煤焦化公司通過私下交易，從其木礦業公司、多爾電力公司分別購買未繳稅的疏乾水60萬立方米、167萬立方米，使得用水成本減少一大半。

《水法》明確規定，直接從江河、湖泊或者地下取用水資源的單位和個人，應當向水行政主管部門或者流域管理機構申請領取取水許可證，並繳納水資源費。 「費改稅」改革後，該項費用調整為水資源稅。

為逃避繳納水資源稅，有礦企將大量湧出的疏乾水避過計量設施私下處理。（半月談）

報道指，除了點對點直接交易，偷排疏乾水的「黑市交易」更衍生出上中下游清晰可分的產業鏈。偷排的疏乾水可經水處理公司洗白，再流向無證取水企業，往往造成更大規模浪費。

事實上，疏乾水違法取用倒賣及伴生的偷漏稅問題，幾乎成為煤炭行業公開的秘密。在北方多個煤炭主產地，部分煤礦連續多年產生疏乾水自用或外排，卻從未辦理過取水許可證；北方一個煤炭小鎮，僅7家煤企偷排、倒賣的疏乾水，就涉嫌偷逃水資源稅超1億元。

為了規避繳納水資源稅，不少礦企將疏乾水偷偷排入河湖、草原、農田，污染水體土壤；另一方面，有地區瘋狂取用疏乾水，導致地下水位急劇下降。在「以水定產」的硬性約束下，有高耗水項目因未能辦理取水許可證而無法落地，或獲批的取水量有限，只能從黑市常年低價購買來路不正的煤礦疏乾水。

針對煤礦疏乾水「黑市交易」猖獗，有業內人士及專家呼籲，亟須在煤炭主產區全面開展排查整治，嚴抓偷排疏乾水專項整治，進一步加強常態化監管，並加大違法行徑處罰力度。

多位水務部門幹部和煤企負責人建議，要盯緊煤炭主產區上中下游企業，全面排查疏乾水違法交易及偷逃稅問題。業內人士建議，嚴格要求煤企在疏乾水管道源頭安裝電子計量表和在線監控系統，隨時掌握疏乾水流量，並督促水處理公司辦理疏乾水處理行政許可手續，盯緊水處理公司的來水量和出水量，嚴防將處理過的疏乾水銷售給無證取水企業。

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會秘書長周晉峰認為，違法取用、倒賣煤礦疏乾水，不能只靠追繳水資源稅、交罰款就了事，地下水是礦產資源，違法取用疏乾水行為涉嫌非法採礦罪，應有針對性地加大處罰力度。

多名煤礦企業負責人建議，應多方鼓勵煤企應用保水式採煤、充填式採煤等新技術，降低疏乾水湧出量，保護地下水資源。同時，地方要摸清地下水底數，對地下水年取水量有整體認識，守住水資源開發利用上限的「紅線」，讓取水許可管理更為精準有效。