輪姦未成年少女坐監十年　軍旅歌唱家李雙江之子出獄洗白再掀輿論

昨日（22日）內地著名軍旅歌唱家李雙江和夢鴿之子李天一（又名：李冠豐）十年牢獄刑滿釋放。

2013年年初，李天一夥同4名同伴，輪姦一名未成年少女被警方拘捕；鑒於作案手法卑劣，對社會造成惡劣影響，北京海澱區人民法院判處李天一10年有期徒刑，期間駁回上訴，維持原判。由於父母是名人，且涉及未成年人，案件在當時引發軒然大波。

十年過去，在李天一釋放之日，多位微博KOL紛紛站出來為其發聲，讓平息已久的輿論再次爆發。



2013年2月19日，受害女生楊某報警稱自己在17日與李天一等人在酒吧喝酒後，被帶至一家賓館內輪姦。事發後，楊某與酒吧經理得知李天一家庭背景，曾擔心報警沒用，主動選擇私下解決。聯繫李天一與其父李雙江後，卻遭李天一稱是嫖娼；李雙江則毫無回音。楊某決定報警處理。

當年2月22日，北京公安局海澱分局發布通告，警方已於20日將涉案嫌疑人李天一及4個同夥抓獲，並以涉嫌強姦罪形式拘留。

其後，李天一母親夢鴿控告酒吧「賣淫敲詐」，但酒吧回應是誣告。還有網民曝出，李天一在2011年15歲時便無證駕駛豪車打人，並借其父背景恐嚇圍觀群眾，被送入少管所勞教一年。

由於輪姦事件惡劣，李天一又有囂張跋扈的前科，內地社會輿論促請對其嚴懲。2013年8月，北京海澱區人民法院開庭審理此案，由於涉及未成年人，庭審未公開。同年9月26日，李天一被判處有期徒刑10年。

李天一在獄中時，李雙江和夢鴿曾多次為其奔走，尋求減刑機會，但上訴被駁回，維持原判。夢鴿在接受採訪時還稱，被5個孩子的陳述所感動，強調孩子們在一起喝酒沒有惡意，並曝光李天一懺悔書信「錯在不該輕信別人」。

出獄日獲微博KOL撐 遭網民鬧：誰來給受害者一個機會？

有網民爆出影片，似是李雙江和夢鴿在豪華餐廳宴請親朋為李天一接風。美酒、音樂作陪，二人洋溢著幸福喜悅的神情。公開資料顯示，李天一已改名為「李冠豐」重新開始人生。

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影片一出，「李天一出獄」話題迅速登上微博熱榜，有多位KOL亦為李天一發聲，稱應給其一個機會回饋社會，好好報答陪伴父母。但遭網民狠批，「強姦的是博主的女兒還會這樣說嗎？」「那位被輪姦的女孩子，誰又來給她的人生一個機會？」

網民觀點▼



「但凡他老兩口真不容易，兒子也不會因為輪姦和非法持槍進去，明明是太有錢有權才慣出來的無法無天的兒子」

「中國沒死刑便宜強姦犯了」

「不共情強姦犯！」

「他的錯誤不是大眾造成的，是他自己和家人教育造成的，不值得同情」

「去跟受害者和受害者家屬說唄」

「有些事可以原諒，有些事不行。在特權階層和公眾人物上，社會容忍力應該更低一些」

「他是能出獄了，被他們糟蹋的女生是不是痊癒了？」

