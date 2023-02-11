台雙重人格女「獲夫准另外尋歡」完事　體內另一人怒控遭性伴強姦

台北1名人妻患有「解離性身分疾患」，具有雙重人格症狀，分別擁有「感性人格」與「理性人格」2種迥異性格。



人妻的「感性人格」在網路上結識一名小王，還常與小王發生關係得到高潮，但有天小王見到了理性人格的她，竟為了想要試試不同人格會不會也有高潮的體質對她硬上。

事後理性人格人妻提告，小王也被依強制性交罪起訴，但卻在法院審理期間死亡，台北地院因此判決公訴不受理。

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台北這名人妻與丈夫結婚多年擁有雙重人格，同一個身體裡住著2個完全不同個性女人，一個是「感性人格」溫柔婉約、善解人意，敏感且容易高潮的體質，另一個「理性人格」的她個性則是堅強、果斷，一個人2個身分不時切換，說話方式、語調與個性也都完全不同，非常容易辨識。

老公知道妻子有雙重人格狀況，表面上默許她的感性人格可以放飛自我，所以去年4月人妻的感性人格透過網路結識1名高姓男子，2人交往月餘即陷入熱戀，還時常發生性關係，而由於人妻溫柔婉約的個性體質敏感，讓她與高男發生性關係時常得到高潮。

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高男與人妻交往時得知她有雙重人格狀況，相處時也遇過理性人格身分出現，還與人妻理性人格成為朋友，但理性人格從來不願與高男發生性關係，人妻感性人格發現高男不忠於她，理性人格還曾經站出來質疑高男為何對感性人格不忠。

2022年6月人妻去找高男，洗完澡後理性人格的她請高男幫忙擦乳液，高男色心一起想試試理性人格會不會和感性人格一樣容易性高潮，竟以手指硬來性侵理性人格的人妻，人妻喝斥他停止「不要測試我」，高男非但沒停甚至還戴套硬上，過程中人妻又轉變成感性人格，又在性愛中獲得高潮，但事後感性人格告訴高男理性人格對遭強姦非常憤怒。

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人妻隔天睡醒又換成理性人格出現，她無法接受遭到高男強姦，高男也趕緊道歉，但人妻理性人格不甘受辱決定提告。台北地檢署開庭時，檢察官還特別詢問人妻「你今天是哪一個身分出庭」，人妻的理性人格則堅定的表示，她是以理性人格身分出庭，而高男則坦承犯行，承認當時確實違背理性人格的意願。

案經台北地檢署調查後，認為高男行為確為涉犯強制性交罪，依法將他起訴，但高男突於2022年12月底身故死亡，案件仍在審理中，台北地院因此依法判決公訴不受理。

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